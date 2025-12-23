Yılbaşı sofralarının geleneksel lezzeti neden hindidir? Hindi pişirmenin püf noktaları

Hindi, Kuzey Amerika kökenli bir hayvandır. Amerikaya ilk göç edenler tarafından keşfedildi. Evcilleşmesinin ardından 1520'li yıllarda kaşifler tarafından İspanya'ya getirildi oradan da tüm Avrupa'ya yayıldı. O dönemde Avrupa'da da hakimiyet süren Osmanlıların ise hindiyle tanışması kaçınılmaz oldu.

Hindi aslında Şükran Günü'ne ait bir yemek olarak da bilinir. Amerika'da yaşayanlar, büyük bir ziyafet sofrası hazırlar, geçen yılın nimetlerine şükretmek için bu özel günü kutlardı. 1800'lü yıllardan sonra hindi, zengin İngiliz hanelerinde popüler olmaya başlamıştır. Hatta İngiliz kraliyet ailesi de 1850'li yıllarda, yılbaşı menüsünde kuğu yerine hindiye geçiş yapmış.