Yılbaşına günler kala satışları patladı: Fiyatı 350 liradan başlıyor

''DAHA ÇOK 20-30 YAŞ ARASI GENÇLER TERCİH EDİYOR''

"Geçen sene internette 'kokinasını almayan kız kaldı mı' paylaşımları, kokinaya fazlasıyla değer kattı. Bu sene çok fazla talep var, geçen sene de çok fazla talep vardı. Kokina çiçeği yılbaşına yakın alınarak şans getirmesiyle bilinen bir çiçek. Aslında ucundaki kendi çiçeği değil, bazıları kendi çiçeği olarak biliyor. O kırmızı çiçekler sonradan bağlanıyor. Kokinayi buket, demet olarak satıyoruz. Demeti 350-400 lira arasından değişiyor. Kokina çiçeğini daha çok 20-30 yaş arası gençler tercih ediyor. Kokina sadece yılbaşında, diğer özel günlerde ise çiçekler farklı. Başka zamanlarda kokina olmuyor. Sadece yılbaşına yakın oluyor. Yılbaşında vatandaşlar şans olarak alıyor" şeklinde konuştu.