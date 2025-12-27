Yılbaşında İbo Show sürprizi. Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra bir arada
27.12.2025 11:39
NTV - Haber Merkezi
Yeni yıl için geri sayım sürerken, sevilen yılbaşı programlarından İbo Show'un çekimleri yapıldı. Programın konuklarından Yıldız Tilbe'nin dansı gündem oldu.
2026 yılına girmeye sayılı günler kala yılbaşı özel programlar da merak ediliyor. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan İbo Show Yılbaşı Özel programının çekimleri yapıldı.
Poll Production imzalı programın yılbaşı özel bölümünden görüntüleri Polat Yağcı sosyal medya hesabından paylaştı. Bülent Ersoy, Cengiz Kurtoğlu'nun konuk olduğu İbo Show Yılbaşı Özel'in sürprizi Yıldız Tilbe oldu.
Yıllar önce araları bozulan Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses'in uzun bir aradan sonra bir araya gelip aynı sahneyi paylaşması dikkat çekti.
Danslarıyla adından söz ettiren 59 yaşındaki Tilbe'nin çekimler sırasında da müziğin ritmine kendini kaptırması sosyal medyaya damga vurdu.
İmparator lakaplı ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in de kahkaları da gözden kaçmazken, program yayınlanmadan merak edildi.