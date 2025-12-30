Yılbaşının en ilginç geleneği. 12 üzüm ritüeli nedir?
30.12.2025 12:35
Dilara Civelek
Yeni yıla geri sayım başlamışken yılbaşında yapılacak ritüeller için hazırlıklar yapılıyor. Yılbaşının en ilginç geleneği 12 üzüm yeme ritüeli...
NEDEN 12 ÜZÜM?
Yılbaşında yapılan ritüeller yeni yıla umutla bakabilmek amacıyla yapılıyor. 12 üzüm ritüelinde, her üzümün yeni yılın bir ayını temsil ettiğine inanılıyor. Her üzüm yenildiğinde o ay için bir dilek tutuluyor. Bu ritüelin yılın her ayına şans ve bereket de getirdiğine inanılıyor.
31 Aralık akşamı gece yarısına gelmeden 12 adet çekirdeksiz üzüm hazırlanır. Saat tam 00:00’da, her üzümle birlikte bir dilek tutulur. 12 üzümün 12 saniye içinde yenmesi gerekir. Bu süreyi kaçırıldığında, dileklerin gerçekleşmeyeceğine inanılıyor.
MASANIN ALTINDA OLMAK ŞART MI?
Ritüelin en çok kafa karışıklığı yaratan noktası masanın altında yeme detayıdır. Bazı inanışlara göre, masanın altında oturmak ritüelin etkisini ve dileklerin kabul olma hızını arttırıyor. Kimi görüşlere ise ritüelde üzümlerin nerede yenildiğinin bir önemi bulunmuyor ancak genellikle geleneğe eksiksiz uymanın iyi şansı garanti altına aldığı düşünülüyor.
12 ÜZÜM RİTÜELİNİN TARİHİ
12 üzüm ritüelinin kökleri, 1895 yılına kadar uzanıyor. Bu gelenek yıllardır İspanya ve Latin Amerika'daki Hispanik ülkelerde yerine getiriliyor. Fakat geleneğin yaygınlaşmaya başlamasında üzüm yetiştiren çiftçilerin etkisi olduğuna dair iddialar bulunuyor.
1909 yılında hasat anlamında bereketli bir yıl geçiren çiftçiler daha fazla üzüm satmak adına bir yol aradı. Ortaya bu ritüelin çıkarıldığı söyleniyor. 12 üzüm geleneğinin yayılmasında yaptıkları reklamlar ve çalışmalarla da hayli etkili oldular.