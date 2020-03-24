Yıldız futbolcu Hulk eşinin yeğeniyle evlendi

Şu sıralar Çin takımlarından Shanghai SIPG forması giyen Hulk lakaplı futbolcu Givanildo Vieira de Souza 12 yıl evli kaldığı eski eşi Iran Angelo'nun yeğeni Camila ile dünyaevine girdi.

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24.03.2020 - 15:44

Brezilyalı yıldız Hulk, 2009 yılında boşandığı eski eşi Iran Angelo'nun yeğeni Camila ile evlendi.







Camila'nın Çin'de oturma izni alabilmesi için ani bir kararla evlenen çift, çevrelerine de durumu açıkladı.





Hulk'un basın sözcüsü, "Hulk, Camila'nın ailesini ve kardeşlerini arayarak evliliği anlattı ve evlilik kararı bundan sonra verildi" dedi.







Eşiyle boşanma kararının ardında yasak ilişki olduğu konuşulan Hulk, geçtiğimiz yıl ekim ayında eşinin yeğeni Camila ile aşk yaşadığını doğrulamıştı.







Hulk ve eski eşi Iran Angelo'nun, James ve Alice adından üç çocukları bulunuyor.

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