Yıldız futbolcu Hulk hakkındaki iddialar doğrulandı

Şu sıralar Çin takımlarından Shanghai SIPG forması giyen Hulk lakaplı futbolcu Givanildo Vieira de Souza'nın adı eski eşi Iran Angelo de Souza'nın yeğeni Camila ile ilişki iddialarına karışmıştı.
Geçtiğimiz ağustos ayında 12 yıllık eşiyle ayrılık kararı alan Hulk'un, eşinin yeğeniyle ilişkisi olduğu doğrulandı.
Brezilya basınında haberlerin çıkmasının ardından Hulk ve Camila’nın yakın çevresi ikilinin ilişkisini doğruladı. Yapılan açıklamada, “Bu cumartesi, Hulk, Camila’nın ailesini ve kardeşlerini telefonla arayarak ilişkilerini açıkladı” ifadeleri kullanıldı.
Yaşananların ardından Hulk’un temsilciliğini yapan ajans da konuyla ilgili bir duyuru yaparak, “Hulk ve Camila geçen Ekim ayında birlikte olmaya başladı ve saklamak istemediler. Konuyu şeffaf ve kötü niyetli yorumlardan uzak tutmak istediler. Buna ek olarak geçen cumartesi ailesine ve çocuklarına durumu anlattı” denildi.
Hulk ve eski eşi Iran Angelo de Souza'nın, James ve Alice adından üç çocukları bulunuyor.
Öte yandan Camila, Hulk’un eski eşinin en sevdiği yeğeniydi. İkilinin sosyal medyada birlikte olduğu sevgi sözcüklerinin dolu olduğu birçok paylaşım yer alıyor. uruyor.