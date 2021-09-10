Yıldız futbolcu Jerome Boateng'e kız arkadaşına şiddetten ceza

Eski kız arkadaşını dövmek ve hakaret ettiği gerekçesiyle mahkeme heyetinin karşısına çıkan yıldız futbolcu Jerome Boateng suçlu bulundu.

Münih bölge mahkemesi tarafından Boateng’e kasten yaralama ve hakaretten toplam 1.8 milyon euro para cezası verildi.





