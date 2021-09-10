Yıldız futbolcu Jerome Boateng'e kız arkadaşına şiddetten ceza

Eski kız arkadaşı Sherin Senler'i dövmek suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Jerome Boateng suçlu bulundu. Yıldız futbolcuya 1.8 milyon euro para cezası verildi.

10.09.2021 - 10:01 | Son Güncelleme : 10.09.2021 - 10:02

Yıldız futbolcu Jerome Boateng'e kız arkadaşına şiddetten ceza - 1
Eski kız arkadaşını dövmek ve hakaret ettiği gerekçesiyle mahkeme heyetinin karşısına çıkan yıldız futbolcu Jerome Boateng suçlu bulundu.


Yıldız futbolcu Jerome Boateng'e kız arkadaşına şiddetten ceza - 2
Münih bölge mahkemesi tarafından Boateng’e kasten yaralama ve hakaretten toplam 1.8 milyon euro para cezası verildi.


Yıldız futbolcu Jerome Boateng'e kız arkadaşına şiddetten ceza - 3
Olay 2018 yılında yaşanmış ve Sherin Senler futbolcudan şikaetçi olmuştu.


Yıldız futbolcu Jerome Boateng'e kız arkadaşına şiddetten ceza - 4
Yıldız futbolcunun eski sevgilisi model Kasia Lenhardt 2021’in şubat ayında ölü bulunmuştu.


Yıldız futbolcu Jerome Boateng'e kız arkadaşına şiddetten ceza - 5
33 yaşındaki Boateng, kariyerine Fransa takımlarından Lyon'da devam ediyor.

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