Yıldız futbolcu Jerome Boateng'e kız arkadaşına şiddetten ceza

Eski kız arkadaşı Sherin Senler'i dövmek suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Jerome Boateng suçlu bulundu. Yıldız futbolcuya 1.8 milyon euro para cezası verildi. Eski kız arkadaşını dövmek ve hakaret ettiği gerekçesiyle mahkeme heyetinin karşısına çıkan yıldız futbolcu Jerome Boateng suçlu bulundu. Münih bölge mahkemesi tarafından Boateng’e kasten yaralama ve hakaretten toplam 1.8 milyon euro para cezası verildi. Olay 2018 yılında yaşanmış ve Sherin Senler futbolcudan şikaetçi olmuştu. Yıldız futbolcunun eski sevgilisi model Kasia Lenhardt 2021’in şubat ayında ölü bulunmuştu. 33 yaşındaki Boateng, kariyerine Fransa takımlarından Lyon'da devam ediyor.