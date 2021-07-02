Yıldız isimlerin takipçi sayıları ve kazandıkları paralar: Ronaldo ile Messi arasında 84 milyonluk fark
Instagram’da paylaşım başına en çok ücret alan isimler açıklandı. İngiliz sosyal medya şirketi Hopper HQ’nun açıklamasına göre paylaşım başına en çok ücret alan Cristiano Ronaldo oldu. Ronaldo, listede 'The Rock' lakabıyla tanınan oyuncu Dwayne Johnson ve şarkıcı Ariana Grande'yi geride bıraktı. Böylelikle listede ilk kez bir futbolcu birinci sırada yer aldı. Messi ise takipçi sayısında Ronaldo'nun 84 milyon gerisinde kaldı.
20- Demi Lovato
Takipçi sayısı: 108 milyon
668 bin dolar
19- Virat Kohli
Takipçi sayısı: 132 milyon
680 bin dolar
18- Kevin Hart
Takipçi sayısı: 113 milyon
706 bin dolar
17- Kourtney Kardashian
Takipçi sayısı: 130 milyon
785 bin dolar
16- Neymar
Takipçi sayısı: 153 milyon
824 bin dolar
15- Miley Cyrus
Takipçi sayısı: 136 milyon
838 bin dolar
14- Nicki Minaj
Takipçi sayısı: 144 milyon
874 bin dolar
13- Khloe Kardashian
Takipçi sayısı: 160 milyon
949 bin dolar
12- Jennifer Lopez
Takipçi sayısı: 162 milyon
988 bin dolar
11- Taylor Swift
Takipçi sayısı: 165 milyon
1 milyon 12 bin dolar
10- Kendall Jenner
Takipçi sayısı: 172 milyon
1 milyon 53 bin dolar
9- Justin Bieber
Takipçi sayısı: 180 milyon
1 milyon 112 bin dolar
8- Beyonce
Takipçi sayısı: 189 milyon
1 milyon 147 bin dolar
7- Lionel Messi
Takipçi sayısı: 224 milyon
1 milyon 169 bin dolar
6- Kim Kardashian
Takipçi sayısı: 232 milyon
1 milyon 419 bin dolar
5- Selena Gomez
Takipçi sayısı: 241 milyon
1 milyon 468 bin dolar
4- Kylie Jenner
Takipçi sayısı: 244 milyon
1 milyon 494 bin dolar
3- Ariana Grande
Takipçi sayısı: 247 milyon
1 milyon 510 bin dolar
2- Dwayne Johnson
Takipçi sayısı: 250 milyon
1 milyon 523 bin dolar
1- Cristiano Ronaldo
Takipçi sayısı: 308 milyon
Paylaşımına aldığı ortalama ücret: 1 milyon 604 bin dolar