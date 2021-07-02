Yıldız isimlerin takipçi sayıları ve kazandıkları paralar: Ronaldo ile Messi arasında 84 milyonluk fark

Instagram’da paylaşım başına en çok ücret alan isimler açıklandı. İngiliz sosyal medya şirketi Hopper HQ’nun açıklamasına göre paylaşım başına en çok ücret alan Cristiano Ronaldo oldu. Ronaldo, listede 'The Rock' lakabıyla tanınan oyuncu Dwayne Johnson ve şarkıcı Ariana Grande'yi geride bıraktı. Böylelikle listede ilk kez bir futbolcu birinci sırada yer aldı. Messi ise takipçi sayısında Ronaldo'nun 84 milyon gerisinde kaldı.

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02.07.2021 - 08:05

20- Demi Lovato

Takipçi sayısı: 108 milyon



668 bin dolar

19- Virat Kohli

Takipçi sayısı: 132 milyon



680 bin dolar







18- Kevin Hart

Takipçi sayısı: 113 milyon



706 bin dolar







17- Kourtney Kardashian

Takipçi sayısı: 130 milyon



785 bin dolar







16- Neymar

Takipçi sayısı: 153 milyon



824 bin dolar







15- Miley Cyrus

Takipçi sayısı: 136 milyon



838 bin dolar







14- Nicki Minaj

Takipçi sayısı: 144 milyon



874 bin dolar







13- Khloe Kardashian

Takipçi sayısı: 160 milyon



949 bin dolar







12- Jennifer Lopez

Takipçi sayısı: 162 milyon



988 bin dolar







11- Taylor Swift

Takipçi sayısı: 165 milyon



1 milyon 12 bin dolar







10- Kendall Jenner

Takipçi sayısı: 172 milyon



1 milyon 53 bin dolar







9- Justin Bieber

Takipçi sayısı: 180 milyon



1 milyon 112 bin dolar







8- Beyonce

Takipçi sayısı: 189 milyon



1 milyon 147 bin dolar







7- Lionel Messi

Takipçi sayısı: 224 milyon



1 milyon 169 bin dolar







6- Kim Kardashian

Takipçi sayısı: 232 milyon



1 milyon 419 bin dolar







5- Selena Gomez

Takipçi sayısı: 241 milyon



1 milyon 468 bin dolar







4- Kylie Jenner

Takipçi sayısı: 244 milyon



1 milyon 494 bin dolar







3- Ariana Grande

Takipçi sayısı: 247 milyon



1 milyon 510 bin dolar







2- Dwayne Johnson

Takipçi sayısı: 250 milyon



1 milyon 523 bin dolar







1- Cristiano Ronaldo

Takipçi sayısı: 308 milyon



Paylaşımına aldığı ortalama ücret: 1 milyon 604 bin dolar





