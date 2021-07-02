Yıldız isimlerin takipçi sayıları ve kazandıkları paralar: Ronaldo ile Messi arasında 84 milyonluk fark

Instagram’da paylaşım başına en çok ücret alan isimler açıklandı. İngiliz sosyal medya şirketi Hopper HQ’nun açıklamasına göre paylaşım başına en çok ücret alan Cristiano Ronaldo oldu. Ronaldo, listede 'The Rock' lakabıyla tanınan oyuncu Dwayne Johnson ve şarkıcı Ariana Grande'yi geride bıraktı. Böylelikle listede ilk kez bir futbolcu birinci sırada yer aldı. Messi ise takipçi sayısında Ronaldo'nun 84 milyon gerisinde kaldı.

02.07.2021 - 08:05

Yıldız isimlerin takipçi sayıları ve kazandıkları paralar: Ronaldo ile Messi arasında 84 milyonluk fark - 1
20- Demi Lovato
Takipçi sayısı: 108 milyon

668 bin dolar
Yıldız isimlerin takipçi sayıları ve kazandıkları paralar: Ronaldo ile Messi arasında 84 milyonluk fark - 2
19- Virat Kohli
Takipçi sayısı: 132 milyon

680 bin dolar


Yıldız isimlerin takipçi sayıları ve kazandıkları paralar: Ronaldo ile Messi arasında 84 milyonluk fark - 3
18- Kevin Hart
Takipçi sayısı: 113 milyon

706 bin dolar


Yıldız isimlerin takipçi sayıları ve kazandıkları paralar: Ronaldo ile Messi arasında 84 milyonluk fark - 4
17- Kourtney Kardashian
Takipçi sayısı: 130 milyon

785 bin dolar


Yıldız isimlerin takipçi sayıları ve kazandıkları paralar: Ronaldo ile Messi arasında 84 milyonluk fark - 5
16- Neymar
Takipçi sayısı: 153 milyon

824 bin dolar


Yıldız isimlerin takipçi sayıları ve kazandıkları paralar: Ronaldo ile Messi arasında 84 milyonluk fark - 6
15- Miley Cyrus
Takipçi sayısı: 136 milyon

838 bin dolar


Yıldız isimlerin takipçi sayıları ve kazandıkları paralar: Ronaldo ile Messi arasında 84 milyonluk fark - 7
14- Nicki Minaj
Takipçi sayısı: 144 milyon

874 bin dolar


Yıldız isimlerin takipçi sayıları ve kazandıkları paralar: Ronaldo ile Messi arasında 84 milyonluk fark - 8
13- Khloe Kardashian
Takipçi sayısı: 160 milyon

949 bin dolar


Yıldız isimlerin takipçi sayıları ve kazandıkları paralar: Ronaldo ile Messi arasında 84 milyonluk fark - 9
12- Jennifer Lopez
Takipçi sayısı: 162 milyon

988 bin dolar


Yıldız isimlerin takipçi sayıları ve kazandıkları paralar: Ronaldo ile Messi arasında 84 milyonluk fark - 10
11- Taylor Swift
Takipçi sayısı: 165 milyon

1 milyon 12 bin dolar


Yıldız isimlerin takipçi sayıları ve kazandıkları paralar: Ronaldo ile Messi arasında 84 milyonluk fark - 11
10- Kendall Jenner
Takipçi sayısı: 172 milyon

1 milyon 53 bin dolar


Yıldız isimlerin takipçi sayıları ve kazandıkları paralar: Ronaldo ile Messi arasında 84 milyonluk fark - 12
9- Justin Bieber
Takipçi sayısı: 180 milyon

1 milyon 112 bin dolar


Yıldız isimlerin takipçi sayıları ve kazandıkları paralar: Ronaldo ile Messi arasında 84 milyonluk fark - 13
8- Beyonce
Takipçi sayısı: 189 milyon

1 milyon 147 bin dolar


Yıldız isimlerin takipçi sayıları ve kazandıkları paralar: Ronaldo ile Messi arasında 84 milyonluk fark - 14
7- Lionel Messi
Takipçi sayısı: 224 milyon

1 milyon 169 bin dolar


Yıldız isimlerin takipçi sayıları ve kazandıkları paralar: Ronaldo ile Messi arasında 84 milyonluk fark - 15
6- Kim Kardashian
Takipçi sayısı: 232 milyon

1 milyon 419 bin dolar


Yıldız isimlerin takipçi sayıları ve kazandıkları paralar: Ronaldo ile Messi arasında 84 milyonluk fark - 16
5- Selena Gomez
Takipçi sayısı: 241 milyon

1 milyon 468 bin dolar


Yıldız isimlerin takipçi sayıları ve kazandıkları paralar: Ronaldo ile Messi arasında 84 milyonluk fark - 17
4- Kylie Jenner
Takipçi sayısı: 244 milyon

1 milyon 494 bin dolar


Yıldız isimlerin takipçi sayıları ve kazandıkları paralar: Ronaldo ile Messi arasında 84 milyonluk fark - 18
3- Ariana Grande
Takipçi sayısı: 247 milyon

1 milyon 510 bin dolar


Yıldız isimlerin takipçi sayıları ve kazandıkları paralar: Ronaldo ile Messi arasında 84 milyonluk fark - 19
2- Dwayne Johnson
Takipçi sayısı: 250 milyon

1 milyon 523 bin dolar


Yıldız isimlerin takipçi sayıları ve kazandıkları paralar: Ronaldo ile Messi arasında 84 milyonluk fark - 20
1- Cristiano Ronaldo
Takipçi sayısı: 308 milyon

Paylaşımına aldığı ortalama ücret: 1 milyon 604 bin dolar


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