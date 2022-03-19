Yıldız oyuncu Alain Delon ötenazi istiyor

Fransız oyuncu Alain Delon (86), "Yaşlanmak berbat!" diyerek ötenazi ile hayatına son vermek istediğini duyurdu.

Haberler 19.03.2022 - 10:19

Yıldız oyuncu Alain Delon ötenazi istiyor - 1

Usta oyuncu Alain Delon, engelli bir yaşlı adam olmak ve hastalıktan muzdarip olmak istemediğini ifade ederek dile getirdi.


Yıldız oyuncu Alain Delon ötenazi istiyor - 2

Hastalıklarla yaşamak istemediğini dile getiren usta oyuncu ötenazi ile hayatına son vermek istediğini açıkladı.

Yıldız oyuncu Alain Delon ötenazi istiyor - 3

Delon, "Yaşlanmak berbat! Hiçbir şey yapamıyoruz. Görünüşümüzü ve görme duyumuzu kaybediyoruz. Ayağa kalkamıyor, ağrı hissediyoruz. Büyük bir eziyet" dedi.


Yıldız oyuncu Alain Delon ötenazi istiyor - 4

86 yaşındaki oyuncu, oğlu Anthony'den ölmesine yardım etmesini isteyerek, "Yaşlandıkça, hastaneler veya iğneler olmadan hayattan sessizce gitme hakkımız var" diye konuştu.


Yıldız oyuncu Alain Delon ötenazi istiyor - 5

Delon 2002 yılında depresyon geçirmiş ve intihar girişiminde bulunmasıyla gündeme gelmişti.

Yıldız oyuncu Alain Delon ötenazi istiyor - 6

ÖTANAZİ NEDİR?

Ötanazi, bir kişinin veya bir hayvanın yaşamını, yaşamlarının dayanılamayacak durumda olarak algılanması sebebiyle, acısız veya çok az acıtan bir ölümcül enjeksiyon yaparak, yüksek dozda ilaç vererek veya kişiyi yaşam destek ünitesinden ayırarak sonlandırmaktır.

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