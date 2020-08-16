Yıldız oyuncu Amber Heard'ün İstanbul gezisi

Eski eşi Johnny Depp ile olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Amber Heard, Türkiye'ye geldi. Yıldız oyuncu İstanbul gezisinden kareleri sosyal medyadan yayınlayarak, "Şehre aşık oldum" dedi. Eski eşi Johnny Depp ile olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Amber Heard, Londra'daki seri duruşmaların ardından önce Bodrum'a geldi sonra da İstanbul'a geçti. 34 yaşındaki Heard, İstanbul gezisiyle ilgili fotoğraflarını da sosyal medya sayfasının hem hikayeler bölümünden hem de ana sayfasından paylaştı. İstanbul'un ünlü camilerini gezen Amber Heard, paylaşımında gününü İstanbul camilerinin büyüsünün peşinde gezerek geçirdiğini belirtti. Yıldız oyuncu, "Bu harika şehre daha fazla aşık olamazdım" ifadelerini kullandı. Heard, eski eşi Johnny Depp ile şiddet davasında geçtiğimiz haftalarda sık sık dünya basınının gündeminde yer almıştı.