Yıldız oyuncu Amber Heard'ün İstanbul gezisi

Eski eşi Johnny Depp ile olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Amber Heard, Londra'daki seri duruşmaların ardından önce Bodrum'a geldi sonra da İstanbul'a geçti.

34 yaşındaki Heard, İstanbul gezisiyle ilgili fotoğraflarını da sosyal medya sayfasının hem hikayeler bölümünden hem de ana sayfasından paylaştı.





