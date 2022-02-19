Yıldız oyuncu Zendaya moda devi için kamera karşısında

Haberler 19.02.2022 - 17:18
Yaklaşık iki yıldır Valentino'nun küresel elçisi konumunda olan Zendaya, moda devinin İlkbahar çekimleri için kamera karşısına geçti.
Çekimler Los Angeles'taki Warner Bros. Stüdyoları'nda yapıldı.
Filmde Zendaya, sahne arkasından güneşli sokaklara doğru süzülerek neşeli grubuyla karşılaşıyor. Zendaya, The XX.’in ünlü şarkısı Crystal ile Stephen Galloway’in koreografisi ile dans ediyor.
Valentino kreatif direktörü Pierpaolo Piccioli, "Zendaya, Valentino'nun temsil etmesini istediğim eşitlik ve kapsayıcılık gibi değerleri mükemmel bir şekilde temsil ediyor. Zendaya'yı bir model olarak değil, bir insan olarak seçtim."
Örümcek Adam:filmiyle yıldızı parlayan Zendaya, şu sıralar Euphoria dizisiyle gündemde.