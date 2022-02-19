Yıldız oyuncu Zendaya moda devi için kamera karşısında

Yıldız oyuncu ve şarkıcı Zendaya moda devi Valentino için kamera karşısına geçti. Zendaya moda devi için İlkbahar çekimleri için poz verdi.

Haberler 19.02.2022 - 17:18

Yıldız oyuncu Zendaya moda devi için kamera karşısında - 1

Yaklaşık iki yıldır Valentino'nun küresel elçisi konumunda olan Zendaya, moda devinin İlkbahar çekimleri için kamera karşısına geçti.


Yıldız oyuncu Zendaya moda devi için kamera karşısında - 2

Çekimler Los Angeles'taki Warner Bros. Stüdyoları'nda yapıldı.


Yıldız oyuncu Zendaya moda devi için kamera karşısında - 3

Filmde Zendaya, sahne arkasından güneşli sokaklara doğru süzülerek neşeli grubuyla karşılaşıyor. Zendaya, The XX.’in ünlü şarkısı Crystal ile Stephen Galloway’in koreografisi ile dans ediyor.


Yıldız oyuncu Zendaya moda devi için kamera karşısında - 4

Valentino kreatif direktörü Pierpaolo Piccioli, "Zendaya, Valentino'nun temsil etmesini istediğim eşitlik ve kapsayıcılık gibi değerleri mükemmel bir şekilde temsil ediyor. Zendaya'yı bir model olarak değil, bir insan olarak seçtim."


Yıldız oyuncu Zendaya moda devi için kamera karşısında - 5

Örümcek Adam:filmiyle yıldızı parlayan Zendaya, şu sıralar Euphoria dizisiyle gündemde.

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