Yıldız şarkıcı Lily Allen'den baba itirafı

Yıldız şarkıcı Lily Allen, oyuncu babası Keith Allen'la neden görüşmediğini açıkladı. Daha önce babası için "Köpeklerimle daha fazla zaman geçirmişimdir" diyen Allen, kitabında yer verdiği ifadeler nedeniyle babasıyla arasının açık olduğunu aktardı.

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04.08.2021 - 08:06

Lily Allen, oyuncu babası Keith Allen hakkında konuştu. Allen, babasıyla bir süredir irtibat kurmadığını söyleyerek, "Ondan uzaklaştım" dedi.Allen,annesi yapımcı Alison Owen'ın kendisini desteklediğini fakat babasının kendisiyle ilgisiz olduğunu aktardı.







Allen, "Dürüst olmak gerekirse, aslında bir süredir onunla konuşmadım. Ona en son Babalar Günü'nde mesaj attım ve 'Teşekkür ederim' yazdı. Bir süredir irtibat kurmadık" dedi.







Ünlü şarkıcı, My Thoughts Exactly (Tam Olarak Düşüncelerim) kitabında, kendisi 14 yaşındayken, babası Keith'in bir festivalde kokain nedeniyle kalp krizi geçirdiğini öne sürüyordu. Allen, bu itirafın babasını sinirlendirdiğini ve babasının bunun aslında akut gıda zehirlenmesinden kaynaklandığını iddia ettiğini dile getirdi.







The Telegraph'taki hafta sonu röportajında Allen'ın akıl sağlığı hakkında da konuştu. Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Yıldız şarkıcı, "Uzun süredir bir baloncuğun içinde yaşıyor, hep ben, ben, ben diyordum. sanırım geçmişte olmadığım şeyleri hissetmek için kendimi açmaya hazırım" dedi.







"Son 15-20 yılımı kendi kendimi tedavi edip duygular konusunda hissizleşmekle geçirdim..." diyen Allen "Uzun zamandır yapmadığım bir şekilde, ilgili bir yetişkin gibi davranabileceğimi hissediyorum" diye konuştu.

Allen geçtiğimiz 2020 yılında, Stranger Things adlı dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu David Harbour, Las Vegas'ta dünyaevine girmişti.

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