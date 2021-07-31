Yıldız şarkıcı Lizzo iddialara ateş püskürdü: Kimsenin ölümüne neden olmadım

Amerikalı rap şarkıcısı Lizzo, bir hayranının ölümüne neden olduğu iddiaları üzerine açıklama yaptı. Lizzo, "Üzerine atlayarak hiçbir hayranımın ölümüne neden olmadım" dedi.

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31.07.2021 - 10:23

Gerçek adı Melissa Viviane Jefferson olan Lizzo, sosyal medyada hakkında ortaya atılan iddialara ateş püskürdü.







33 yaşındaki şarkıcı, öne sürüldüğü gibi, bir konseri sırasında sahneden seyircinin üzerine atlayarak bir hayranının ölümüne neden olmadığını belirtti.







Lizzo, "Internette hakkımda çok sayıda rahatsız edici şey duyuyorum. Fakat bu dedikodular arasında beni en çok rahatsız eden, sahneden seyircinin üzerine atlayarak, bir kişinin ölümüne neden olmamla ilgili olanı" dedi.







Lizzo, "Her şeyden önce bu yalan! Ayrıca hayatım boyunca hiçbir zaman sahneden seyircinin üzerine atlamış değilim" diye konuştu.







Lizzo, sosyal medya kullanıcılarına, "Yalanlara bir son verin" diyerek seslendi.

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