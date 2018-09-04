Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı (Twitter'dan açıklama)
O Ses Türkiye'nin jürisinden sürpriz bir ayrılık haberi geldi. Geçtiğimiz sezon O Ses Türkiye'de jüri koltuğunda oturan Yıldız Tilbe, yeni sezonda yarışmada yer almayacağını sosyal medya hesabından duyurdu.
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Yeni sezonu merakla beklenen ve kadrosuna Beyazıt Öztürk'ü katan O Ses Türkiye'nin jürisinde yeni sezonda büyük değişiklikler yaşanacak.
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Yarışmada 5 sezondur jüri üyeliği yapan Gökhan Özoğuz'un vedasının ardından bir ayrılık haberi daha geldi.
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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada yarışmada olmayacağını duyurdu.
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Yıldız Tilbe, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "O Ses'te yokmuşum, olsun. Teşekkür eder başarılarının devamını dilerim" notunu yazdı.
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Yıldız Tilbe'nin ayrılmasının ardından jüriye kimin geleceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
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Tilbe O Ses Türkiye'den ayrılacağı haberleri daha önce yine Twitter hesabından yalanlamıştı.