Yıldız Tilbe yıllar sonra açıkladı. "Sağ kulağımı çocukken kaybettim"
08.01.2026 11:42
Son Güncelleme: 08.01.2026 12:00
NTV - Haber Merkezi
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Yıldız Tilbe, katıldığı programda nazara çok inandığını söyledi. Ünlü şarkıcı, çocukken geçirdiği kazayı da anlattı.
“Delikanlım”, “Hastayım Sana”, “Haberi Olsun”, “Çabuk Olalım Aşkım” gibi şarkılarıyla tanınan Yıldız Tilbe, gerek sosyal medya paylaşımları gerek açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Ünlü şarkıcı, son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan "Gel Konuşalım" programına konuk oldu.
"KARDEŞLERİM BİLE BENİ TANIMAMIŞ"
Ailesinden bahseden ve 6 kardeşin en küçüğü olduğunu söyleyen Yıldız Tilbe, çocukken geçirdiği kazayı şu sözlerle anlattı:
“Beni her gören 'Ne kadar güzel bir çocuk' dermiş. Sonra bir gün nazarı değen biri bize misafirliğe gelmiş, 'Ay bu kız ne kadar güzel' derken; küçüğüm tabi gaz ocağında kaynayan çay dolu çaydanlığı üstüme çekivermişim ve yanmışım. 6 ay hastanede kalmışım, hatta kardeşlerim ziyarete geldiğinde beni tanıyamamış. Doktorlar ‘yaşayamaz’ demişler ama yaşamışım.”
"NAZARA ÇOK İNANIRIM"
Ünlü şarkıcı, sözlerine “Bu yüzden nazara çok inanırım, üzerimde hep çörek otu taşırım. Çünkü çörek otu taşıyan kimseye nazar değmezmiş” diye devam etti.
SAĞ KULAĞI DUYMUYORMUŞ
Sağ kulağının duymadığını söyleyen 59 yaşındaki Tilbe, "Üzerime çay döküldükten sonra sağ kulağımı kaybettim" ifadelerini kullandı.
"KIZIMIN KENDİ HAYATI OLSUN İSTEDİM"
Geçmişe baktığındaki tek pişmanlığının evlilik olduğunu söyleyen Tilbe, "35-40 yaşına kadar hiç evlenmezdim" dedi.
Bir kızı ve iki torunu olan ünlü şarkıcı, "Kızımın kendi hayatı olsun istedim, bu yüzden ekrana çıkarmadım" ifadelerini kullandı.