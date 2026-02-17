Yıldız Tilbe'nin Gazze'ye yardımları sürüyor. 12 bin kişiye iftar verecek
17.02.2026 13:41
NTV - Haber Merkezi
Yıldız Tilbe, son dönemde yaptığı yardımlarla adından söz ettiriyor. Geçen ay Gazze'deki aileler için 300 bin dolar bağışlayan Tilbe, Ramazan ayı için kolları sıvadı.
“Delikanlım”, “Hastayım Sana”, “Haberi Olsun”, “Çabuk Olalım Aşkım” gibi şarkılarıyla tanınan Yıldız Tilbe, gerek sosyal medya paylaşımları gerek açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.
59 yaşındaki ünlü şarkıcı, bir süredir yaptığı yardımlarla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz ay Gazze'de yürütülen Çadırkent projesine 300 bin dolar (yaklaşık 13 milyon lira) bağış yapmıştı.
"GAZZE'NİN ABLASI HALİNE GELDİ"
Gazze yararına konser de düzenleyeceğini söyleyen Yıldız Tilbe için "Yıldız hanım bu emsalsiz cömertliği ve yardımseverliği ile Gazze'deki kardeşlerimiz için Gazze'nin ablası haline geldi ve gönüllerde taht kurdu" denilmişti.
Yıldız Tilbe, iki ayrı çadır kentin ardından Ramazan ayı için de harekete geçti. Ünlü şarkıcı, 12 bin kişilik iftar sofrası hazırlanması için bağışta bulundu.
"GAZZE YILDIZ ABLASININ ŞEFKATİYLE RAMAZAN'DA YALNIZ KALMAYACAK"
Kudüs Gönüllüleri Derneği'nden yapılan açıklamada; "Değerli sanatçımız Yıldız Tilbe, Gazze’de iki ayrı çadır kentin kurulumunu üstlenmesinin ardından, şimdi de Ramazan’ın bereketini sofralara taşıyarak 12 bin kişilik iftar sofrası için bağışta bulundu. Gazze, Yıldız ablasının şefkatiyle bu Ramazan’da da yalnız kalmayacak" ifadeleri kullanıldı.
ÇADIR KENTLER TAMAMLANIYOR
Öte yandan Yıldız Tilbe'nin 300 bin dolarlık bağışı sonrası iki çadır kent için çalışmalar başlamıştı. Kudüs Gönüllüleri Derneği, Ramazan ayına kadar çadır kentler tamamlanmış olacağını duyurmuştu.
Ünlü şarkıcı, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki Gazi Mahallesi'nde de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımda bulunmuştu. Mahallenin muhtarı Tilbe'ye yardımları için teşekkür etmişti.