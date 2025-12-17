Yıldızlara en yakın heykellerin adresi Nemrut Dağı

Nemrut Dağı'nın anıtsal heykelleri, tümülüsün üç tarafında konumlanıyor. Üç terastan günümüze bütünlüğünü koruyabilmiş en iyi teras doğu terasıdır. Doğu ve batı teraslarda yer alan heykeller, ufak detaylar dışında birebir aynıdır. Greko-Pers üslubunda, kireçtaşı bloklardan yapılan heykellerin yükseklikleri yaklaşık 8-10 metreyi buluyor. Tahtlarına oturtulmuş dev tanrı heykellerinin taştan gövdeleri yıkılmış kafaları önlerine sıralanmış durumdadır.

Koruyucu aslan heykeli, krallığın yeryüzü hakimiyetini; koruyucu kartal heykeli ise krallığın gökyüzü hakimiyetini temsil ediyor. Batı terasındaki bölümde iki metre yüksekliğinde iki buçuk metre genişliğinde blok üzerine sağ tarafa doğru yürüyen boynunda bir hilal, gövdesinde on dokuz yıldız ve üst kısımda üç adet büyük yıldız bulunan bir aslan figürü bulunuyor. Bu üç büyük yıldız Mars, Jüpiter ve Venüs’ü simgelemekte olup dünyanın bilinen en eski horoskopu olması bölgeye gizem katıyor. Horoskop figürü, tahrip olması nedeniyle günümüzde koruma altında bulunuyor.