Yıldızlara en yakın heykellerin adresi Nemrut Dağı
17.12.2025 00:04
Dilara Civelek
Nemrut Dağı Adıyaman'ın Katha ilçesinde yer alıyor. Olağanüstü güzellikteki anıtsal heykeller ve bölgenin tarihi dokusu ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.
NEMRUT DAĞI'NIN TARİHİ
Nemrut Dağı'da Kommagene Kralı I. Antiochos’un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için yaptırdığı mezarı ve devasa heykeller yer alıyor. Yaklaşık 200 yıl bölgede hüküm süren Kommagene Krallığı’nın en ünlü kralı I. Antiochos (Antiokhos) Theos’tur. Kommagene krallarının tahta çıkış tarihleri kesin olarak bilinmemekle birlikte, kaynaklar I. Antiochos’un yaklaşık olarak MÖ 70-32 yılları arasında krallık yaptığına dair işaretler bulunuyor. I. Antiochos kendisini tanrı ilan ettikten sonra kendi adını ölümsüzleştirmek isteyip Nemrut Dağı'nın zirvesinde kutsal alan yaptıryor.
KRAL MEZARI BULUNAMIYOR
I. Antiochos’un kendisi için inşa ettirdiği anıt mezar olduğu bilinen tümülüs, küçük kımra kaya parçaları ve çakıl taşları yığılarak oluşturulduğu düşünülüyor. Tümülüs günümüzde yaklaşık 50 metre yüksekliğinde ve 150 metre çapındadır. Yazıtlarda kralın mezarının tümülüsün içinde olduğu belirtiliyor ancak bugüne kadar yapılan çalışmalarda mezar odası keşfedilmiyor. Kralın kemiklerinin ya da küllerinin ana kayaya oyulmuş bir odaya konulduğu ve yapay bir tepe oluşturularak koruma altına alındığı düşünülüyor.
BİLİNEN EN ESKİ HOROSKOP
Nemrut Dağı'nın anıtsal heykelleri, tümülüsün üç tarafında konumlanıyor. Üç terastan günümüze bütünlüğünü koruyabilmiş en iyi teras doğu terasıdır. Doğu ve batı teraslarda yer alan heykeller, ufak detaylar dışında birebir aynıdır. Greko-Pers üslubunda, kireçtaşı bloklardan yapılan heykellerin yükseklikleri yaklaşık 8-10 metreyi buluyor. Tahtlarına oturtulmuş dev tanrı heykellerinin taştan gövdeleri yıkılmış kafaları önlerine sıralanmış durumdadır.
Koruyucu aslan heykeli, krallığın yeryüzü hakimiyetini; koruyucu kartal heykeli ise krallığın gökyüzü hakimiyetini temsil ediyor. Batı terasındaki bölümde iki metre yüksekliğinde iki buçuk metre genişliğinde blok üzerine sağ tarafa doğru yürüyen boynunda bir hilal, gövdesinde on dokuz yıldız ve üst kısımda üç adet büyük yıldız bulunan bir aslan figürü bulunuyor. Bu üç büyük yıldız Mars, Jüpiter ve Venüs’ü simgelemekte olup dünyanın bilinen en eski horoskopu olması bölgeye gizem katıyor. Horoskop figürü, tahrip olması nedeniyle günümüzde koruma altında bulunuyor.