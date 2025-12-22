Yılın en uzun gecesinde İstanbul'un tarihi noktaları sporla doldu
22.12.2025 10:37
AA
Yılın en uzun gecesinde düzenlenen koşu yarışması tarihi yarım adanın en önemli noktalarında gerçekleşti.
TARİHİ DOKULARDA SPOR COŞKUSU
1500 sporcunun katıldığı Kapalı Çarşı Gece Koşusu yarışı, İstanbul'un tarihi mekanlarından Çemberlitaş Meydanı'ndan başladı. İstanbul Üniversitesinin tarihi kapısından ve sokaklarından geçerek Kapalı Çarşı'nın içerisinde koşulan yarış, başladığı noktada son erdi. Tarihi dokuların gece karanlığında yarattığı atmosferle koşan sporcular yaşadıkları farklı deneyimden memnuniyetlerini dile getirdi.
YARIŞ 2 ETAPTAN GERÇEKLEŞTİ
Sporcular, iki etap şeklinde gerçekleşen yarışın birinci etabında aynı parkuru 3 tur koşarak toplam 5 kilometre yarıştı. Birinci etapta genel ile yaş kategorilerinde ilk 5'e giren yarışmacılar, daha sonra bir turluk final etabında da yarışmaya hak kazandı.
Parkuru tamamlayan her sporcuya madalya verilen yarışta, final etabında genel ve yaş kategorilerinde ilk 3'e girenlere ise ödül verildi. Yarışta erkeklerde genel kategoride birinci Hacı Sebahattin Çavga, ikinci Yusuf Taç, üçüncü Doruk Öztürk oldu. Kadınlarda genel kategoride Funda Karayaman birinci, Maria Kolpakova ikinci, Nil Meryem Aydemir üçüncü olarak yarışı tamamladı.