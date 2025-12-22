Yılın en uzun gecesinde İstanbul'un tarihi noktaları sporla doldu

Sporcular, iki etap şeklinde gerçekleşen yarışın birinci etabında aynı parkuru 3 tur koşarak toplam 5 kilometre yarıştı. Birinci etapta genel ile yaş kategorilerinde ilk 5'e giren yarışmacılar, daha sonra bir turluk final etabında da yarışmaya hak kazandı.

Parkuru tamamlayan her sporcuya madalya verilen yarışta, final etabında genel ve yaş kategorilerinde ilk 3'e girenlere ise ödül verildi. Yarışta erkeklerde genel kategoride birinci Hacı Sebahattin Çavga, ikinci Yusuf Taç, üçüncü Doruk Öztürk oldu. Kadınlarda genel kategoride Funda Karayaman birinci, Maria Kolpakova ikinci, Nil Meryem Aydemir üçüncü olarak yarışı tamamladı.