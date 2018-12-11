Yılın Moda Ödülleri sahiplerini buldu (2018 British Fashion Awards)
ntv.com.tr
Modanın en önemli gecelerinden biri dün akşam Londra'da gerçekleşti. 2018 Moda Ödülleri (2018 British Fashion Awards) sahiplerini buldu. Yılın modeli Kaia Gerber seçilirken , kırmızı halıda en dikkat çeken isimler Kendall Jenner ve Rita Ora oldu. Uma Thurman, Penelope Cruz gibi Hollywood yıldızları da gecedeydi.
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1Yılın Moda Ödülleri (2018 British Fashin Awards) dün akşam Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan törenle sahiplerini buldu.
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2Yılın modeli, Kaia Gerber seçildi.
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317 yaşındaki Gerber, 80 ve 90'lı yılların dünyaca ünlü top modeli Cindy Crawford'un kızı.
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4Kaia Gerber'e mutlu gününde destek olmak için tüm aile British Fashion Awards gecesinde buluştu.
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Yılın modas markası Gucci, yılın tasarımcısı Valentino'nun tasarımcısı Pierpaolo Piccioli oldu.
Yılın kadın giyim modacısı, Givenchy tasarımcısı Clare Waight Keller seçildi. Keller'e ödülünü Sussex Düşesi Meghan Markle sürpriz bir şekilde sahneye çıkarak verdi.
Yılın erkek giyim modacısı olarak ise Craig Green'e ödül verildi.
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6Modanın gecesinde ödüller kadar kırmızı halı geçidi de özeldi. İŞte kırmızı halıda ünlüler...
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Kendall Jenner
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Victoria Beckham
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Kate Moss
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Paulina Swarovski ve Victoria Swarovski
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Cindy Crawford
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Winnie Harlow
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Uma Thurman
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Penelope Cruz
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Rita Ora
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Karen Elson
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Yasmin Le Bon
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Georgia May Jagger
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Alek Wek
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Paloma Faith
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Maria Borges
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Kaia Gerber
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Stephanie Phair
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Alexa Chung
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Rosie Huntington-Whiteley
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Kaia Gerber ve Presley Gerber