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Yılın Moda Ödülleri sahiplerini buldu (2018 British Fashion Awards)

ntv.com.tr

Modanın en önemli gecelerinden biri dün akşam Londra'da gerçekleşti. 2018 Moda Ödülleri (2018 British Fashion Awards) sahiplerini buldu. Yılın modeli Kaia Gerber seçilirken , kırmızı halıda en dikkat çeken isimler Kendall Jenner ve Rita Ora oldu. Uma Thurman, Penelope Cruz gibi Hollywood yıldızları da gecedeydi.

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    Yılın Moda Ödülleri (2018 British Fashin Awards) dün akşam Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan törenle sahiplerini buldu.
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    Yılın modeli, Kaia Gerber seçildi.
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    17 yaşındaki Gerber, 80 ve 90'lı yılların dünyaca ünlü top modeli Cindy Crawford'un kızı.
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    Kaia Gerber'e mutlu gününde destek olmak için tüm aile British Fashion Awards gecesinde buluştu.
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    Yılın modas markası Gucci, yılın tasarımcısı Valentino'nun tasarımcısı Pierpaolo Piccioli oldu.

    Yılın kadın giyim modacısı, Givenchy tasarımcısı Clare Waight Keller seçildi. Keller'e ödülünü Sussex Düşesi Meghan Markle sürpriz bir şekilde sahneye çıkarak verdi.

    Yılın erkek giyim modacısı olarak ise Craig Green'e ödül verildi. 

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    Modanın gecesinde ödüller kadar kırmızı halı geçidi de özeldi. İŞte kırmızı halıda ünlüler...
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    Kendall Jenner

    Kendall Jenner
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    Victoria Beckham

    Victoria Beckham
  • 10

    Kate Moss

    Kate Moss
  • 11

    Paulina Swarovski ve Victoria Swarovski

    Paulina Swarovski ve Victoria Swarovski
  • 12

    Cindy Crawford

    Cindy Crawford
  • 13

    Winnie Harlow

    Winnie Harlow
  • 14

    Uma Thurman

    Uma Thurman
  • 15

    Penelope Cruz

    Penelope Cruz
  • 16

    Rita Ora

    Rita Ora
  • 17

    Karen Elson

    Karen Elson
  • 18

    Yasmin Le Bon

    Yasmin Le Bon
  • 19

    Georgia May Jagger

    Georgia May Jagger
  • 20

    Alek Wek

    Alek Wek
  • 21

    Paloma Faith

    Paloma Faith
  • 22

    Maria Borges

    Maria Borges
  • 23

    Kaia Gerber

    Kaia Gerber
  • 24

    Stephanie Phair

    Stephanie Phair
  • 25

    Alexa Chung

    Alexa Chung
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    Rosie Huntington-Whiteley

    Rosie Huntington-Whiteley
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    Kaia Gerber ve Presley Gerber

    Kaia Gerber ve Presley Gerber
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