Yılın son ayında yok satıyor, fiyatı 400-500 TL. 10 yıldır piyasada, şans ve bolluk getirdiğine inanılıyor
09.12.2025 14:35
Son Güncelleme: 09.12.2025 14:35
İHA
Bolu'da ormanlık alanlardan toplanan bitkilerle hazırlanan yılbaşının sembolü haline gelen kokinalar, yeni yılın öncesinde satışına başlandı. Kokinalar vitrinlerde sergilenerek vatandaşların gözdesi oldu.
Piyasada son 10 yıldır yer alan kokina, kasım ve aralık aylarında hazırlanarak yılın son ayında yok satıyor. Karamanlı Mahallesi'nde 42 yıldır çiçekçilik yapan Hakan Koç, aralık ayının gözde çiçeği kokinanın yapılış sürecini anlattı. Koç, kokinanın halk arasında tek bir çiçek olarak bilindiğini ama çiçeğin iki ayrı bitkiden oluştuğunu söyledi.
Kokina çiçeğinin oluşumunda yalancı çobanpüskülü, çiçeğin yeşil yapraklarını oluştururken; kırmızı meyveleriyle dikkat çeken Akdeniz saparnası bitkisi ise çiçeğin süslemesi için kullanılıyor. Hakan Koç, usta ellerde yapılan işlemin dikkat ve sabır gerektirdiğini de ekledi.
Çiçek 10 yıl önce piyasaya çıktı ve o günden beridir kişiye hem şans hem de bolluk getirdiğine inanılıyor. Çiçek alıcısıyla da 400-500 TL aralığında buluşuyor.
"ARALIK AYININ EN ÇOK SATAN BİTKİSİ"
Koç, çiçeğin özelliklerini ve satışını da şöyle anlattı:
“İnsanların yılbaşında vazolarında bu çiçekle yeni yıla girmeleri ve kokinanın bir yıl boyunca evde bozulmadan kalması halinde ev sahibi olacaklarına inanılır. Biz kokinayı portakal kuruları, kozalaklar gibi yan materyallerle tekrar düzenleyip güzel bir hale getiriyor ve bu şekilde sunuyoruz. Fiyatları geçen seneye göre çok fazla yükseltmedik. Şu anda bir demet kokinanın fiyatı 400-500 lira arasında değişiyor. A sınıfı, B sınıfı kaliteye göre de fiyat farklılık gösteriyor. Benim çıraklık ve kalfalık dönemimde kokina diye bir bitki yoktu. Kokina yaklaşık son 10 yıldır piyasada. 10 yıldır zaten kokina satıyoruz.”