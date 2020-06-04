Yıllar önce Mike Tyson’ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı iddia edildi

Mike Tyson, Robin Givens ile tanışmalarından 11 ay sonra evlenmişti. Tyson'a göre Givens hamile olduğunu açıklayınca çift ani bir kararla düğün düzenledi. Tyson, Robin Givens'ın annesine New Jersey'de ev alması için 3 milyon Sterlin'in yanı sıra banka hesabına da 6.5 milyon Sterlin yatırmıştı. Ancak para alışverişinden sonra Robin Givens, Mike Tyson'a düşük yaptığını söyledi. Givens daha sonra verdiği bir röportajda annesinin ve kendisinin ünlü boksörün öfkesinden korktuklarını ifade etmişti. Ünlü model, röportajdan kısa bir süre sonra da boşanma davası açmış ve henüz boşanmadan Brad Pitt ile çıkmaya başlamıştı. Tyson'ın söylediğine göre onları yakaladığında Brad Pitt kendisine "Dostum bana vurma" diye yalvarmıştı.