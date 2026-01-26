Yıllar önce yapıldı, köylüler nöbet tutuyor. Kırılma tehlikesi var

Köyün yerlilerinden Mehmet Ermağan, kar yağışından dolayı yolların kapanmasıyla köprüyü kullanamadıklarını ve gençlerin emekleri sayesinde artık rahatlıkla köprüyü kullanabildiklerini söyledi. Okuldan geldikten sonra kar yağışı sebebiyle akrabalarının köprüyü temizlemeye başladığını gören Ermağan, temizleme çalışmalarında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti ve vatandaşların köprüye zarar gelmemesi için düzenli olarak bu temizleme çalışmalarını yaptıklarını ifade etti.