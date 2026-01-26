Yıllar önce yapıldı, köylüler nöbet tutuyor. Kırılma tehlikesi var
26.01.2026 10:36
İHA
Şırnak'ta yıllar önce yapılan asma köprüde, köylüler kar nöbeti tutuyor. Kar kalınlığının arttığı ilçede köprünün kırılma tehlikesine karşı temizleme çalışması başlatıldı.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde 52 yıl önce yapılan tahta köprü hala ayakta. Köylülerin gözü gibi baktığı köprü, zarar görmesin diye vatandaşlar kar nöbeti tutuyor. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ilçede köprünün zarar görme ihtimaline karşı gençler, kazma küreklerle temizleme çalışmaları başlattı. Genç vatandaşlar, 1974'den beri meydan okuyan asma köprünün zarar görmemesi adına gösterdikleri mücadeleyi anlattı.
Köyün yerlilerinden Mehmet Ermağan, kar yağışından dolayı yolların kapanmasıyla köprüyü kullanamadıklarını ve gençlerin emekleri sayesinde artık rahatlıkla köprüyü kullanabildiklerini söyledi. Okuldan geldikten sonra kar yağışı sebebiyle akrabalarının köprüyü temizlemeye başladığını gören Ermağan, temizleme çalışmalarında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti ve vatandaşların köprüye zarar gelmemesi için düzenli olarak bu temizleme çalışmalarını yaptıklarını ifade etti.