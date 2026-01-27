Yıllar önce ziyaret etmişti, şimdi organ nakli bekliyor. Ufuk Özkan'ın eski görüntüleri ortaya çıktı

2023 yılında siroz ve karaciğer yetmezliği teşhisiyle hastaneye başvuran Ufuk Özkan, yaklaşık 14 gün hastanede kaldıktan sonra gerekli ilaç düzenlemeleri yapılarak taburcu edildi.

Daha sonra da iki kez hastanede tedavi altına alınan ünlü oyuncu, birkaç hafta önce sağlık durumu kötüleştiği için hastaneye kaldırıldı. Hakkında organ nakli kararı alınan Özkan için uygun donör arayışı başladı.

Bu süreçte Ufuk Özkan için 3 donör adayının tıbbi olarak uygun olabileceği belirlendi. Ancak henüz donör seçimiyle ilgili kesin bir karar verilmezken, yasal süreçlerin tamamlanmadığı belirtildi.