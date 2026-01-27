Yıllar önce ziyaret etmişti, şimdi organ nakli bekliyor. Ufuk Özkan'ın eski görüntüleri ortaya çıktı
27.01.2026 13:22
İHA
Şimdilerde karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ın 15 yıl önce Antalya'da bir hastanenin organ nakil bölümündeki hastaları ziyaret ettiği görüntüler ortaya çıktı.
Başta “Geniş Aile” olmak üzere birçok projede rol alan Ufuk Özkan, yıllardır karaciğer yetmezliği ile mücadele ediyor. Sağlık durumu kötüleşen ünlü oyuncu, şimdilerde organ nakli bekliyor.
2011'DE ORGAN NAKLİ BEKLEYEN HASTALARI ZİYARET ETMİŞ
50 yaşındaki Özkan için uygun donörün bulunmasına yönelik süreç devam ederken; ünlü oyuncunun yıllar önce bir hastanedeki hastaları ziyaret ettiği görüntüler ortaya çıktı.
2011 yılında Antalya'daki bir hastanede organ nakil bölümüne ziyaret giden Ufuk Özkan'ın buradaki hastalarla görüşmesi ve onlara moral vermesi dikkat çekti.
15 yıl önceki ziyaretinde açıklama yapan ünlü ismin, organ nakline dizi bölümlerinde de yer veriliyor olmasından menun olduğunu söylemiş ve "Her dizinin mutlaka bazı bölümleri hastanede geçiyor. Nakili teşvik eden dizilerin olmasını önemli buluyorum" demişti.
Ziyaretinin gerçekleştirmesindeki en büyük etkenin böbrek nakli olan yakın arkadaşı Cesur Devrim Altınok’un isteği üzerine olduğunu belirten Ufuk Özkan, insanlara destek olmanın kendisini mutlu ettiğini söylemişti.
“Arkadaşımın vasıtasıyla buraya geldim. Hep konuşurduk hastaları ziyaret edelim diye. Buraya nasip oldu” ifadelerini kullanan Özkan, bu ziyaretinde babasının tedavi gördüğü bir hastanede organlarını bağışlamak için form doldurduğunu ve organ bağış kartı aldığını da belirtmişti.
ORGAN NAKLİ İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR
2023 yılında siroz ve karaciğer yetmezliği teşhisiyle hastaneye başvuran Ufuk Özkan, yaklaşık 14 gün hastanede kaldıktan sonra gerekli ilaç düzenlemeleri yapılarak taburcu edildi.
Daha sonra da iki kez hastanede tedavi altına alınan ünlü oyuncu, birkaç hafta önce sağlık durumu kötüleştiği için hastaneye kaldırıldı. Hakkında organ nakli kararı alınan Özkan için uygun donör arayışı başladı.
Bu süreçte Ufuk Özkan için 3 donör adayının tıbbi olarak uygun olabileceği belirlendi. Ancak henüz donör seçimiyle ilgili kesin bir karar verilmezken, yasal süreçlerin tamamlanmadığı belirtildi.