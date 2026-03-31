Yıllar sonra tekrar izleyiciyle buluşacak. Yeniden çekilen efsanevi yapımlar

Son dönemin popüler animasyonlarından biri olan "Moana", canlı aksiyon (live action) formatıyla izleyici karşısına çıkacak. Catherine Laga’aia'nın Moana'yı, Dwayne Johnson’ın Maui karakterini oynadığı filmde; John Tui, Frankie Adams ve Rena Owen yer alıyor. Yeni "Moana" filmi, 10 Temmuz 2026 sinema salonlarında vizyona girecek.

SCOOBY DOO

Scooby Doo da geri dönüyor. Scooby, Shaggy, Velma, Fred, Daphne gibi karakterlerin yer aldığı Scooby Doo, canlı aksiyon (live action) versiyonuyla yeniden ekranlara gelecek.

“Modern bir yeniden yorum” olarak tanımlanan ve bir yaz kampındaki son yaz döneminde geçecek dizinin 2027 yılında yayınlaması bekleniyor. Mystery Inc. ekibinin ilk kez nasıl bir araya geldiğini anlatacak ve 8 bölüm sürecek olan dizide; Mckenna Grace Daphne karakterinin gençliğini canlandıracak.

1969’da ilk kez izleyiciyle buluşan Scooby Doo, yıllar içinde çizgi dizilerden animasyon filmlerine ve canlı aksiyon uyarlamalarına uzanan geniş bir evrene dönüştü.