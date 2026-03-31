Yıllar sonra tekrar izleyiciyle buluşacak. Yeniden çekilen efsanevi yapımlar
31.03.2026 11:36
Ceren Ekşi
Sinema ve televizyon dünyasına damga vuran yapımlar, ekrana dönüyor. "Harry Potter", "Sahil Güvenlik" gibi kült projeler, izleyiciyle tekrar buluşmak için gün sayıyor.
Ünü dünyaya yayılan efsanevi projelerden bazıları, yıllar sonra bambaşka projelerle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Sadece yayınlandıkları döneme değil, yeni nesillerin de dikkatini çekmeyi hedefleyen bu yapımlarda nostaljik ve modern dokunuşlar bir araya gelecek. İşte yeniden çekilecek kült projeler…
HARRY POTTER
Yazar J. K. Rowling'in romanlarından sinemaya uyarlanan Harry Potter evreni genişliyor. Orijinal kitaplara sadık kalınarak hazırlanan HBO imzalı Harry Potter dizisi için bekleyiş sürüyor.
Başrolleri Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) ve Arabella Stanton'ın (Hermione Granger) paylaştığı dizinin senaryosunu Francesca Gardiner kaleme alırken, yönetmenliğini Mark Mylod'un üstleniyor.
Kadrosunda John Lithgow, Nick Frost, Paapa Essiedu, Janet McTeer, Paul Whitehouse, Lox Pratt, Katherine Parkinson, Warwick Davis ve Luke Thallo gibi isimlerin yer aldığı dizinin ilk tanıtımı da yayınlandı.
Aralık 2026'da yayınlanması beklenen dizinin tanıtımda; Harry'nin gözlüğü, yara izi, seçmen şapka, Harry, Hermione ve Ron'un trende ilk karşılaşması gibi bazı detaylara sadık kalındığı görülürken; Harry Potter'ın bir Muggle okuluna gittiği sahne gibi daha önce görülmemiş anların olması da dikkat çekti. Her sezonunda bir kitabın işleneceği dizi serisinin 10 yıl sürmesi bekleniyor.
TOMB RAIDER
Arkeolog ve maceraperest Lara Croft'un hikayesini konu alan ünlü video oyunu Tomb Raider bu kez dizi oluyor. Dizide Lara Croft'a Game of Thrones yıldızı Sophie Turner hayat verecek. Phoebe Waller-Bridge senaryosunu yazıp yapımcılığını üstlendiği dizinin çekimleri sürüyor.
Ancak 2027'de yayınlanması beklenen dizinin çekimlerine Sophie Turner'ın sakatlığı sebebiyle ara verildiği ortaya çıktı.
Merakla beklenen dizide; Martin Bobb-Semple, Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie ve August Wittgenstein gibi isimler de rol alıyor.
Öte yandan Tomb Raider evreninde geçen üç film bulunuyor; Angelina Jolie'nin başrolü üstlendiği "Lara Croft: Tomb Raider" (2001), "Lara Croft: Tomb Raider The Cradle of Life" (2003) ve Alicia Vikander'in Lara Croft'a hayat verdiği 2018 yapımı "Tomb Raider" filmi.
TEMEL İÇGÜDÜ
Dünya çapında yaklaşık 353 milyon dolar hasılat elde eden 1992 yapımı “Temel İçgüdü” (Basic Instinct) filmi de yeniden çekiliyor. Henüz adı belirlenmeyen ve yönetmeni açıklanmayan filmin senaryosunu Joe Eszterhas kaleme alacak. Eszterhas, orijinal filmin de senaristliğini üstlenmişti.
Film, emekli bir rock yıldızının öldürülmesi sonrası şüpheli konumuna gelen yazar Catherine Tramell (Sharon Stone) ile davayı soruşturan dedektif Nick Curran (Michael Douglas) arasında gelişen karmaşık ilişkiyi anlatıyordu.
Orijinal yapımı sıfırdan ele alan tam anlamıyla bir yeniden çevrim (reboot) olması beklenen yeni projeyle ilgili detaylar ve filmin oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı.
SAHİL GÜVENLİK
1989-1999 yılları arasında yayınlanan ve dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan "Baywatch" (Sahil Güvenlik) efsanesi yeni bir ekiple tekrar ekrana taşınacak. California sahil güvenlik ekiplerinin hikayesini konu eden dizinin yeni versiyonu 12 bölümden oluşacak.
Hazırlıkları devam eden yeni "Sahil Güvenlik" dizisinde; Stephen Amell, Jessica Belkin, Thaddeus LaGrone, Hassie Harrison, Noah Beck, Brooks Nader, Shay Mitchell, Livvy Dunne gibi isimler rol alacak. David Chokachi ise orijinal dizideki rolünü yeniden canlandıracak.
MOANA
Son dönemin popüler animasyonlarından biri olan "Moana", canlı aksiyon (live action) formatıyla izleyici karşısına çıkacak. Catherine Laga’aia'nın Moana'yı, Dwayne Johnson’ın Maui karakterini oynadığı filmde; John Tui, Frankie Adams ve Rena Owen yer alıyor. Yeni "Moana" filmi, 10 Temmuz 2026 sinema salonlarında vizyona girecek.
SCOOBY DOO
Scooby Doo da geri dönüyor. Scooby, Shaggy, Velma, Fred, Daphne gibi karakterlerin yer aldığı Scooby Doo, canlı aksiyon (live action) versiyonuyla yeniden ekranlara gelecek.
“Modern bir yeniden yorum” olarak tanımlanan ve bir yaz kampındaki son yaz döneminde geçecek dizinin 2027 yılında yayınlaması bekleniyor. Mystery Inc. ekibinin ilk kez nasıl bir araya geldiğini anlatacak ve 8 bölüm sürecek olan dizide; Mckenna Grace Daphne karakterinin gençliğini canlandıracak.
1969’da ilk kez izleyiciyle buluşan Scooby Doo, yıllar içinde çizgi dizilerden animasyon filmlerine ve canlı aksiyon uyarlamalarına uzanan geniş bir evrene dönüştü.