Yıllardır devam eden kadim gelenek: Zimem defteri nedir?

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışından doğan kadim gelenekte ramazanda zenginler tebdil-i kıyafet yaparak bakkal, manav gibi dükkanlara gider; başından, sonundan ve ortasından sayfalar kopararak “Silin borçlarını, Allah kabul etsin” diyerek sessiz sedasız yırtılan sayfadaki borçlar da bilinmeyen o kişiler tarafından silinirdi. Zimem defteri; Osmanlı'nın en güzel ve yardımlaşma örneklerinden sadece bir tanesi.