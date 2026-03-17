Yıllardır devam eden kadim gelenek: Zimem defteri nedir?
17.03.2026 16:11
Selin Işık
Osmanlı Devleti'nde başlayan zimem defteri geleneği hala yaşatılıyor ve bu defterler kimliği bilinmeyen kişiler tarafından alınıyor. Peki neden alınıyor?
Ramazan ayında gündem olan “zimem defteri” haberleri, “İyilik yap denize at, balık bilmezse halik bilir” sözünün gelenek olmuş halidir. Yıllardır kimliksiz yapılan iyilik nedir? Kimler neden yapar? Ntv.com.tr editörleri, okurları için yazdı.
KİMLİKSİZ İYİLİK
Yıllardır süregelen zimem defteri zimem defteri; geçmişten bugüne süregelen kıymetli bir gelenektir. Osmanlı döneminden gelen gelenek bugün insanlara; yardımlaşmanın, dayanışmanın, anlayışın kıymetini hatırlatıyor. Yıllardır her Ramazan ayında zenginler, hiç tanımadıkları insanların borçlarını öder; borcu ödenen de borcunu kimin ödediğini bilmezdi. Zimem defteri ismi Osmanlı döneminde kullanılan ismi olup, günümüzde ise “veresiye defteri” olarak bilinir.
"İNSANI YAŞAT DEVLET YAŞASIN"
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışından doğan kadim gelenekte ramazanda zenginler tebdil-i kıyafet yaparak bakkal, manav gibi dükkanlara gider; başından, sonundan ve ortasından sayfalar kopararak “Silin borçlarını, Allah kabul etsin” diyerek sessiz sedasız yırtılan sayfadaki borçlar da bilinmeyen o kişiler tarafından silinirdi. Zimem defteri; Osmanlı'nın en güzel ve yardımlaşma örneklerinden sadece bir tanesi.
BAYRAM ÖNCESİ YARDIMI
Zimem defteri geleneği Ramazan ayı boyunca pek çok ilde de devam etti.
Ramazan ayında gelenek çerçevesinde 3 bakkaldaki veresiye defterindeki borç kapatılırken, toplam 30 bin TL ödeme yapıldı.
Kozan Bakkallar ve Bayiler Odası’nın öncülüğündeki uygulamayla Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin bakkala olan borçları kapatıldı.
GENÇLER DE GELENEĞİ YAŞATANLARDAN
Hatay'da Narlıca Mahallesi'ndeki Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Ramazan ayında yardımseverlikleriyle yüzleri güldürdü. Osmanlı mirası zimem defteri geleneğini yaşatan öğrenciler, harçlıklarıyla biriktirdikleri 30 bin TL'yle Narlıca Mahallesi'ndeki 3 bakkalda toplam 10 depremzede ailenin borcunu ödedi. Borçları ödeyen gençler, devamında borç defterini alıp imha ettiler.