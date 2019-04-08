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Yılların şarkıcılarından daha çok kazanıyorlar (Setlerden sahneye)

1965-1980 yılları arasında Yeşilçam yıldızları art arda gazino sahnelerine çıkmış, oyunculuktan almadıkları paralar kazanmıştı. Son yıllarda da projeleri final yapan yıldız isimler yıllar önceki kazanç kapısını yeniden açtı. İşte Posta'nın haberine göre o isimler ve kazandıkları iddia edilen ücretleri...

  • 1

    MELTEM CUMBUL

    Başlangıç 1998’de çıkardığı ‘Seninleyim’ şarkısıyla Meltem Cumbul’dan geldi. Oyunculuğa ara veren Cumbul şimdi özel gecelerde şarkı söyleyip 30 bin TL alıyor.
  • 2

    GÖKÇE BAHADIR

    Son olarak Ufak Tefek Cinayetler ile seyirci karşısına çıkan Gökçe Bahadır, aralık ayında çıkardığı albüm beğenilince müzik kariyerine konser başı 100 bin TL talep ederek başladı.
  • 3

    DEFNE SAMYELİ

    Sunuculuk, haber spikerliği, oyunculuğun ardından şarkıcılığa başlayan Defne Samyeli sahneden 125 bin TL talep ediyor.
  • 4

    GONCA VUSLATERİ


    Gonca Vuslateri 20 bin TL istiyor.

  • 5

    BERGÜZAR KOREL

    3 yıl önce bir albüme imza atan Bergüzar Korel ise bugüne dek sadece özel gecelerde hayır işleri için sahneye çıktı. Ama Arap ülkelerinden astronomik ücretler karşılığı aldığı konser tekliflerini değerlendirecek.
  • 6

    FARAH ZEYNEP ABDULLAH

    ‘Unutursam Fısılda’ filmindeki şarkıları seslendiren Farah Zeynep Abdullah ise ‘Bu Hangi Masaldı?’ adlı bir single çıkardı. Kulüplerden 20 bin TL’lik teklifler alıyor.
  • 7

    HANDE SUBAŞI

    Hande Subaşı 15 bin TL talep ediyor.
  • 8

    SERENAY SARIKAYA

    Henüz konser yapmayan Serenay Sarıkaya sahneye çıkmak istemiyor. Ancak ‘Alice’ müzikalinden 500 bin TL kazandı.
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