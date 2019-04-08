Yılların şarkıcılarından daha çok kazanıyorlar (Setlerden sahneye)
1965-1980 yılları arasında Yeşilçam yıldızları art arda gazino sahnelerine çıkmış, oyunculuktan almadıkları paralar kazanmıştı. Son yıllarda da projeleri final yapan yıldız isimler yıllar önceki kazanç kapısını yeniden açtı. İşte Posta'nın haberine göre o isimler ve kazandıkları iddia edilen ücretleri...
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1MELTEM CUMBUL
Başlangıç 1998’de çıkardığı ‘Seninleyim’ şarkısıyla Meltem Cumbul’dan geldi. Oyunculuğa ara veren Cumbul şimdi özel gecelerde şarkı söyleyip 30 bin TL alıyor.
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2GÖKÇE BAHADIR
Son olarak Ufak Tefek Cinayetler ile seyirci karşısına çıkan Gökçe Bahadır, aralık ayında çıkardığı albüm beğenilince müzik kariyerine konser başı 100 bin TL talep ederek başladı.
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3DEFNE SAMYELİ
Sunuculuk, haber spikerliği, oyunculuğun ardından şarkıcılığa başlayan Defne Samyeli sahneden 125 bin TL talep ediyor.
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GONCA VUSLATERİ
Gonca Vuslateri 20 bin TL istiyor.
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5BERGÜZAR KOREL
3 yıl önce bir albüme imza atan Bergüzar Korel ise bugüne dek sadece özel gecelerde hayır işleri için sahneye çıktı. Ama Arap ülkelerinden astronomik ücretler karşılığı aldığı konser tekliflerini değerlendirecek.
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6FARAH ZEYNEP ABDULLAH
‘Unutursam Fısılda’ filmindeki şarkıları seslendiren Farah Zeynep Abdullah ise ‘Bu Hangi Masaldı?’ adlı bir single çıkardı. Kulüplerden 20 bin TL’lik teklifler alıyor.
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7HANDE SUBAŞI
Hande Subaşı 15 bin TL talep ediyor.
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8SERENAY SARIKAYA
Henüz konser yapmayan Serenay Sarıkaya sahneye çıkmak istemiyor. Ancak ‘Alice’ müzikalinden 500 bin TL kazandı.