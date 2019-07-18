Yılmaz Erdoğan da akıma uydu (Yeni trend FaceApp)
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Sosyal medyanın yeni akımı FaceApp, yüz yaşlandırmaya ünlü isimler de katılıyor. İşte yeni trend uygulamayla ünlülerin ortaya çıkan kareleri...
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1Yılmaz Erdoğan: Bu uygulama beni de böyle uygun gördü...
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2Yılmaz Erdoğan
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3NUSRET GÖKÇE
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4NUSRET GÖKÇE
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5AHMET KURAL
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6AHMET KURAL
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7HAMDİ ALKAN
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8HAMDİ ALKAN
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9ENGİN ÖZTÜRK
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10ENGİN ÖZTÜRK
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11OKTAY KAYNARCA
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12OKTAY KAYNARCA
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13ALP KIRŞAN
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14ALP KIRŞAN
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15MERVE ÖZBEY
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16MERVE ÖZBEY
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17ÇAĞATAY AKMAN
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18ÇAĞATAY AKMAN
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19ERDEM YENER
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20GÖKHAN TEPE
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21CEM YILMAZ
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22CEM YILMAZ
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23ŞAHAN-SELİN GÖKBAKAR
"2048 yazi...aşk başkadır"
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24ŞAHAN-SELİN GÖKBAKAR
"2048 yazi...aşk başkadır"
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25MURAT BOZ
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26MURAT BOZ
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27CAN BONOMO
"Üç gün üst üste konser vermişizdir"
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28CAN BONOMO
"Üç gün üst üste konser vermişizdir"
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29BURAK ÖZÇİVİT
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30BURAK ÖZÇİVİT
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31TARKAN
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32TARKAN
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33
CEM YILMAZ
"28 senedir Datca’dayim...Show dunyasından uzak kafamı dinliyorum...arada tanıyanlar oluyo sagolsun belediye de bir yer verdi heykel yapıyorum...ilaçlarimi tabi aliyorum"
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34CEM YILMAZ
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35EDİS
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36SERENAY SARIKAYA
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37SERENAY SARIKAYA
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38TUBA BÜYÜKÜSTÜN
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39TUBA BÜYÜKÜSTÜN
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40ÇAĞATAY ULUSOY
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41ÇAĞATAY ULUSOY
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42DEMET ÖZDEMİR
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43DEMET ÖZDEMİR
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44KEREM BÜRSİN
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45KEREM BÜRSİN
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46CANSU DERE
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47CANSU DERE
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48DİLAN ÇİÇEK DENİZ
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49DİLAN ÇİÇEK DENİZ
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50CAN YAMAN
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51CAN YAMAN
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52
CÜNEYT ARKIN
"Orijinal ve programsız"
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53EMRAH
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54EMRAH
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55METİN HARA
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56METİN HARA
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57ADRIANA LIMA
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58ADRIANA LIMA
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59BRITNEY SPEARS
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60BRITNEY SPEARS
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61BEYONCE
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62BEYONCE
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63ARIANDE GRANDE
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64ARIANDE GRANDE
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65JOHNNY DEPP
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66JOHNNY DEPP
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67RIHANNA
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68RIHANNA
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69ADELE
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70ADELE
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71LEONARDO DICAPRIO
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72LEONARDO DICAPRIO
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73NICKI MINAJ
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74NICKI MINAJ
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75MEGAN FOX
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76MEGAN FOX
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77ANGELIA JOLIE
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78ANGELIA JOLIE
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79JENSEN ACKLES
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80JENSEN ACKLES
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81KIT HARINGTON
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82KIT HARINGTON
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83EMILIA CLARKE
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84EMILIA CLARKE
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85BURAK YILMAZ
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86MARTIN SKRTEL
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87ATIBA HUTCHINSON
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88EMRE BELÖZOĞLU
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89FATİH TERİM
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90ERSUN YANAL
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91ÜNAL KARAMAN
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92ABDULLAH AVCI
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93ŞENOL GÜNEŞ
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94MOHAMMED SALAH
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95LIONEL MESSI
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96CRISTIANO RONALDO
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97NEYMAR
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98MBAYE DIAGNE
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99CENGİZ ÜNDER
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100YILMAZ VURAL
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101VOLKAN DEMİREL
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102SEMİH KAYA
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103SADIO MANE
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104MUSLERA
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105DORUKHAN TOKÖZ
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106ABDÜLKADİR ÖMÜR
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107SELÇUK İNAN
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108DOMAGOJ VIDA
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109OZAN TUFAN
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110EDEN HAZARD
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111HAKAN ÇALHANOĞLU
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112SOFIANE FEGHOULI
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113GARRY RODRIGUES
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114VEDAY MURİC
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115YUSUF YAZICI
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116ELJIS ELMAS
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117CENK TOSUN
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118VICTOR MOSES
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119OZAN KABAK
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120SERDAR AZİZ
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121İRFAN CAN KAHVECİ
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122GÖKHAN GÖNÜL
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123KOSTAS MITROGLOU
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124ENES ÜNAL
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125MIHA ZAJC
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126ANTOINE GRIEZMANN
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127AYKUT KOCAMAN
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128JEREMAIN LENS
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129OĞUZHAN ÖZYAKUP
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130LUIS SUAREZ
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131RICARDO QUARESMA
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132CANER ERKİN
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133SERGIO RAMOS
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134SERGIO AGÜRO
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135KARİM BENZEMA
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136ROBERTO FIRMINO
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137HASAN ALİ KALDIRIM
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138SADIK ÇİFTPINAR
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139ARDA TURAN
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140TOLGAY ARSLAN
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141MERT GÜNOK
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142YOUNES BELHANDA
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143SERGEN YALÇIN
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144ROBINHO
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145LUYINDAMA
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146MARCAO
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147MAGATOMO
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148MARTIN LINNES
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149ŞENER ÖZBAYRAKLI
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150RYAN DONK
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151RYAN BABEL
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152EMRE AKBABA
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153ZINEDINE ZIDANE
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154HAMZA HAMZAOĞLU
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155MEHMET ÖZDİLEK
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156İSMAİL KARTAL
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157RIZA ÇALIMBAY
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158EROL BULUT