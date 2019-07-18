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Yılmaz Erdoğan da akıma uydu (Yeni trend FaceApp)

ntv.com.tr

Sosyal medyanın yeni akımı FaceApp, yüz yaşlandırmaya ünlü isimler de katılıyor. İşte yeni trend uygulamayla ünlülerin ortaya çıkan kareleri...

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    Yılmaz Erdoğan: Bu uygulama beni de böyle uygun gördü...
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    Yılmaz Erdoğan
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    NUSRET GÖKÇE
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    NUSRET GÖKÇE
  • 5

    AHMET KURAL
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    AHMET KURAL
  • 7

    HAMDİ ALKAN
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    HAMDİ ALKAN
  • 9

    ENGİN ÖZTÜRK
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    ENGİN ÖZTÜRK
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    OKTAY KAYNARCA
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    OKTAY KAYNARCA
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    ALP KIRŞAN
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    ALP KIRŞAN
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    MERVE ÖZBEY
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    MERVE ÖZBEY
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    ÇAĞATAY AKMAN
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    ÇAĞATAY AKMAN
  • 19

    ERDEM YENER
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    GÖKHAN TEPE
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    CEM YILMAZ
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    CEM YILMAZ
  • 23

    ŞAHAN-SELİN GÖKBAKAR

    "2048 yazi...aşk başkadır"
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    ŞAHAN-SELİN GÖKBAKAR

    "2048 yazi...aşk başkadır"
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    MURAT BOZ
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    MURAT BOZ
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    CAN BONOMO

    "Üç gün üst üste konser vermişizdir"
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    CAN BONOMO

    "Üç gün üst üste konser vermişizdir"
  • 29

    BURAK ÖZÇİVİT
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    BURAK ÖZÇİVİT
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    TARKAN
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    TARKAN
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    CEM YILMAZ

    "28 senedir Datca’dayim...Show dunyasından uzak kafamı dinliyorum...arada tanıyanlar oluyo sagolsun belediye de bir yer verdi heykel yapıyorum...ilaçlarimi tabi aliyorum"

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    CEM YILMAZ
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    EDİS
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    SERENAY SARIKAYA
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    SERENAY SARIKAYA
  • 38

    TUBA BÜYÜKÜSTÜN
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    TUBA BÜYÜKÜSTÜN
  • 40

    ÇAĞATAY ULUSOY
  • 41

    ÇAĞATAY ULUSOY
  • 42

    DEMET ÖZDEMİR
  • 43

    DEMET ÖZDEMİR
  • 44

    KEREM BÜRSİN
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    KEREM BÜRSİN
  • 46

    CANSU DERE
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    CANSU DERE
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    DİLAN ÇİÇEK DENİZ
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    DİLAN ÇİÇEK DENİZ
  • 50

    CAN YAMAN
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    CAN YAMAN
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    CÜNEYT ARKIN

    "Orijinal ve programsız" 

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    EMRAH
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    EMRAH
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    METİN HARA
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    METİN HARA
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    ADRIANA LIMA
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    ADRIANA LIMA
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    BRITNEY SPEARS
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    BRITNEY SPEARS
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    BEYONCE
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    BEYONCE
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    ARIANDE GRANDE
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    ARIANDE GRANDE
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    JOHNNY DEPP
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    JOHNNY DEPP
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    RIHANNA
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    RIHANNA
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    ADELE
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    ADELE
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    LEONARDO DICAPRIO
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    LEONARDO DICAPRIO
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    NICKI MINAJ
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    NICKI MINAJ
  • 75

    MEGAN FOX
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    MEGAN FOX
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    ANGELIA JOLIE
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    ANGELIA JOLIE
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    JENSEN ACKLES
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    JENSEN ACKLES
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    KIT HARINGTON
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    KIT HARINGTON
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    EMILIA CLARKE
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    EMILIA CLARKE
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    BURAK YILMAZ
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    MARTIN SKRTEL
  • 87

    ATIBA HUTCHINSON
  • 88

    EMRE BELÖZOĞLU
  • 89

    FATİH TERİM
  • 90

    ERSUN YANAL
  • 91

    ÜNAL KARAMAN
  • 92

    ABDULLAH AVCI
  • 93

    ŞENOL GÜNEŞ
  • 94

    MOHAMMED SALAH
  • 95

    LIONEL MESSI
  • 96

    CRISTIANO RONALDO
  • 97

    NEYMAR
  • 98

    MBAYE DIAGNE
  • 99

    CENGİZ ÜNDER
  • 100

    YILMAZ VURAL
  • 101

    VOLKAN DEMİREL
  • 102

    SEMİH KAYA
  • 103

    SADIO MANE
  • 104

    MUSLERA
  • 105

    DORUKHAN TOKÖZ
  • 106

    ABDÜLKADİR ÖMÜR
  • 107

    SELÇUK İNAN
  • 108

    DOMAGOJ VIDA
  • 109

    OZAN TUFAN
  • 110

    EDEN HAZARD
  • 111

    HAKAN ÇALHANOĞLU
  • 112

    SOFIANE FEGHOULI
  • 113

    GARRY RODRIGUES
  • 114

    VEDAY MURİC
  • 115

    YUSUF YAZICI
  • 116

    ELJIS ELMAS
  • 117

    CENK TOSUN
  • 118

    VICTOR MOSES
  • 119

    OZAN KABAK
  • 120

    SERDAR AZİZ
  • 121

    İRFAN CAN KAHVECİ
  • 122

    GÖKHAN GÖNÜL
  • 123

    KOSTAS MITROGLOU
  • 124

    ENES ÜNAL
  • 125

    MIHA ZAJC
  • 126

    ANTOINE GRIEZMANN
  • 127

    AYKUT KOCAMAN
  • 128

    JEREMAIN LENS
  • 129

    OĞUZHAN ÖZYAKUP
  • 130

    LUIS SUAREZ
  • 131

    RICARDO QUARESMA
  • 132

    CANER ERKİN
  • 133

    SERGIO RAMOS
  • 134

    SERGIO AGÜRO
  • 135

    KARİM BENZEMA
  • 136

    ROBERTO FIRMINO
  • 137

    HASAN ALİ KALDIRIM
  • 138

    SADIK ÇİFTPINAR
  • 139

    ARDA TURAN
  • 140

    TOLGAY ARSLAN
  • 141

    MERT GÜNOK
  • 142

    YOUNES BELHANDA
  • 143

    SERGEN YALÇIN
  • 144

    ROBINHO
  • 145

    LUYINDAMA
  • 146

    MARCAO
  • 147

    MAGATOMO
  • 148

    MARTIN LINNES
  • 149

    ŞENER ÖZBAYRAKLI
  • 150

    RYAN DONK
  • 151

    RYAN BABEL
  • 152

    EMRE AKBABA
  • 153

    ZINEDINE ZIDANE
  • 154

    HAMZA HAMZAOĞLU
  • 155

    MEHMET ÖZDİLEK
  • 156

    İSMAİL KARTAL
  • 157

    RIZA ÇALIMBAY
  • 158

    EROL BULUT
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