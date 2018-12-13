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Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin boşandı

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, 12 yıllık eşi Belçim Bilgin'den boşandığını ifade ederek, "Adliyeye el ele girdik, kol kola çıktık" dedi.

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    Yılmaz Erdoğan 2006 yılında dünyaevine girdikleri Belçim Bilgin ile boşandıklarını açıkladı.
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    51 yaşındaki Erdoğan, "Sevgi ve saygı dolu bir şekilde bitti. Adliyeye el ele girdik, kol kola çıktık" dedi.
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    Bilgin ile Erdoğan'ın evliliklerinden Rodin Nazım isimli bir erkek çocukları dünyaya gelmişti.
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    Erdoğan kızı Berfin'in dünyaya geldiği ilk evliliğini Sanem Oktar ile 1993 yılında yapmış ikili 5 yıl sonra birlikteliklerini noktalamıştı.
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