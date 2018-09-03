Yılmaz Erdoğan sınırlarını zorladı (Organize İşler 2'ye özel gece)

Erdoğan, “Çok başarılı bir çekim süreci bitti. Biraz yorulduk ama emeğimize değdi. Ben oyuncunun performansının sınırını zorlarım ki, iyi bir şey ortaya çıksın diye. Nitekim de öyle bir film oldu” dedi.

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Bensu Soral ise “Benim ilk sinema filmimdi. O yüzden çok heyecanlıyım. Hele ki 13 yıl önce çekilmiş Organize İşler gibi kült bir filmin ikincisinde rol almak daha da mutlu etti beni. Yılmaz Erdoğan’la çalışmak harika bir duygu” diye konuştu.