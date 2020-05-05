Yılmaz Erdoğan'dan Acun Ilıcalı'ya Ersin Korkut telefonu

Oyuncu ve Survivor yarışmacısı Ersin Korkut'un köpeğinin ölüm haberinin açıklanması konusunda Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı ile görüştü. Erdoğam, Ilıcalı'dan Korkut'un performansının ve moralinin düşmemesi için kötü haberi vermek için biraz daha beklemesini istedi.
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05.05.2020 - 16:22
Acun Ilıcalı, ünlü oyuncu ve Survivor yarışmacısı Ersin Korkut'un ailesinden köpeğinin ölüm haberinin söylenmesi yönünde bir talep geldiğini ve bunu ada konseyinde açıklamayı düşündüğünü dile getirdi.
Yılmaz Erdoğan'la görüşen Ilıcalı, Ersin'e köpeğinin öldüğünü söylemekten vazgeçtiğini açıkladı.
Ilıcalı'yı arayan Erdoğan, "Kötü haberi vermek için biraz daha bekle" uyarısında bulundu.
Ilıcalı görüşmeyi, "Ersin olayında şöyle bir gelişme oldu. Sevgili Yılmaz Erdoğan aradı beni ‘söylersek adamı orada kaybedebiliriz’ dedi. 'Sen ne diyorsun' diye bana sordu, ‘Siz ne derseniz o’ dedim" sözleriyle anlattı.
"Çünkü hiç karşılaşmadığımız bir durum. Şuan için erteledik, konseyde köpeğinin öldüğünü söylemedik Ersin'e" diyen Ilıcalı, "Tam bir mutabakat olması lazım. Bana ailesi 'söyle' dedi ama Yılmaz Erdoğan da Ersin için ne kadar değerli biliyorsunuz, o da 'söyle' derse o zaman açıklarım. Ben söylemeye çok da meyilli değilim açıkçası ama herkes hem fikir olursa söylerim" ifadelerini kullandı.
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