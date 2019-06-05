Yılmaz Erdoğan'dan boşanan Belçim Bilgin aşkını sosyal medyadan ilan etti
Geçtiğimiz yıl sonu Yılmaz Erdoğan'dan boşanan Belçim Bilgin, reklamcı Selim Can Çelik yeni birlikteliğe yelken açtı. Bilgin, Çelik ile fotoğraflarını sosyal medyadan yayınladı.
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Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin, ünlü reklamcı Selim Can Çelik ile aşk yaşamaya başladı.
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Son olarak Cebimdeki Yabancı filminde rol alan Bilgin, sevgilisiyle olan pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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36 yaşındaki Bilgin ile Can Çelik şu sıralar Roma'da tatil yapıyor.
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YouTube'da yayınlanan Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler programına konuk olan Bilgin, eski eşi Erdoğan'la 2004'teki ilk buluşmasını şu sözlerle anlatmıştı: "Paris'teydik. Çok heyecanlıydım. Gören olur mu diye endişeliydik. Ailem bile bilmiyordu. El ele tutuştuk. Benim elim ne kadar terlediyse artık, yüzümden bile terler aktı. Ter dolu bir buluşma oldu"