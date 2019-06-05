Yılmaz Erdoğan'dan boşanan Belçim Bilgin aşkını sosyal medyadan ilan etti

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YouTube'da yayınlanan Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler programına konuk olan Bilgin, eski eşi Erdoğan'la 2004'teki ilk buluşmasını şu sözlerle anlatmıştı: "Paris'teydik. Çok heyecanlıydım. Gören olur mu diye endişeliydik. Ailem bile bilmiyordu. El ele tutuştuk. Benim elim ne kadar terlediyse artık, yüzümden bile terler aktı. Ter dolu bir buluşma oldu"