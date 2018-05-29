Yılmaz Erdoğan'dan Organize İşler açıklaması

Organize İşler'in devam filmi için çalışmalarına devam eden Yılmaz Erdoğan çekimlerin seçimden sonra başlayacağını söyleyerek cast hakında da bilgi verdi.
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Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda objektiflere yansıdı. Erdoğan İngiltere’ye yerleşen eşi Belçim Bilgin ve oğlu Rodin’i görmek için Londra’ya gittiğini belirtti.
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Erdoğan, 24 Haziran’daki seçimlerin ardından ‘Organize İşler 2’ filminin çekimlerine başlayacağını açıkladı.
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Birçok yıldız ismin filmde rol alacağı iddiaları hakkında da konuşan 50 yaşındaki Erdoğan, “Projede Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar yok” dedi.
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Bu yaz çekimleri yapılacak filmde daha önce ise Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral, Ezgi Mola veDemet Evgar kadroda olduğu öne sürülmüştü.
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Organize İşler'in ilk filmi 2 milyon 618 bin 244 kişi tarafından izlenerek 17 milyon TL hasılat yapmıştı.