Yılmaz Morgül canlı yayında ağlayarak anlattı. "Yıllarca sakladım" diyerek itiraf etti
23.03.2026 15:27
NTV - Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, katıldığı bir televizyon programında ağlayarak ablasının cinayete kurban gittiğini, bu gerçeği de yıllarca sakladığını söyledi.
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Yılmaz Morgül, yıllardır sakladığını belirttiği bir gerçeği katıldığı bir televizyon programda gözyaşları içinde anlattı.
Gel Konuşalım programına konuk olan Morgül, henüz 17 yaşında evlilik hazırlıkları yapan ablası Perihan Morgül'ün hayatını kaybettiğini, bunun bir cinayet olduğunu söyledi. Morgül'ün ifadeleriyle 2003 yılında faili meçhul gibi görünen olayın, aslında ablasının sözlendiği kişinin eski eşi tarafından gerçekleştirilen bir cinayet sonucu yaşandığı ortaya çıktı.
"ABLAM CİNAYETE KURBAN GİTTİ"
Morgül, yıllarca içinde tuttuğu bu gerçeği artık paylaşmak zorunda hissettiğini dile getirerek, “Senelerdir içimde sakladığım çok büyük bir sırrım var… Ablam cinayete kurban gitti, sevdiği insan yüzünden. Hep kendimi güldürmeye çalışan bir insanım, hayat enerjimi böyle tutmaya çalışıyorum.” gözyaşlarıyla itiraf etti.
“ANNEM ÜZÜNTÜDEN ZONA OLDU”
"Bir gün gittiğimizde ablamın kaza haberini aldık. Ablam öldürülmüştü. Bunu anlatmak zorundaydım." diyen ünlü şarkıcı, yaşananlardan annesinin de etkilendiğini belirtti:
"Annem her gün ağlıyordu. Üzüntüsünden zona oldu. Evlatlarınıza çok sıkı sarılın, sevginizi verin. Biz babasız büyüdük. Kimse büyük konuşmasın."
24 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Ablasının, evlenmek üzere olduğu kişinin eski eşi tarafından öldürüldüğünü ve olayın uzun süre faili meçhul kaldığını söyleyen Morgül, daha sonra suçlunun yakalanarak 24 yıl hapis cezası aldığını açıkladı.