Yılmaz Morgül canlı yayında ağlayarak anlattı. "Yıllarca sakladım" diyerek itiraf etti

“ANNEM ÜZÜNTÜDEN ZONA OLDU”

"Bir gün gittiğimizde ablamın kaza haberini aldık. Ablam öldürülmüştü. Bunu anlatmak zorundaydım." diyen ünlü şarkıcı, yaşananlardan annesinin de etkilendiğini belirtti:

"Annem her gün ağlıyordu. Üzüntüsünden zona oldu. Evlatlarınıza çok sıkı sarılın, sevginizi verin. Biz babasız büyüdük. Kimse büyük konuşmasın."

24 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Ablasının, evlenmek üzere olduğu kişinin eski eşi tarafından öldürüldüğünü ve olayın uzun süre faili meçhul kaldığını söyleyen Morgül, daha sonra suçlunun yakalanarak 24 yıl hapis cezası aldığını açıkladı.