Yıpranan Türk bayrağını fark etti. Mehmet Efe yaptığı hareketle takdir topladı
13.04.2026 11:56
İHA
Osmaniye'de lise öğrencisi Mehmet Efe Aktaş, yaylada yıpranmış halde bulunan Türk bayrağını fark ederek bulunduğu yerden indirdiği eski bayrağın yerine yenisini asarak anlamlı bir davranışa imza attı.
Osmaniye merkeze bağlı Aşağıbahçe Yaylası'na giden 9. sınıf öğrencisi Mehmet Efe Aktaş, babasıyla birlikte Körmenli mevkiine çıktığı sırada yaklaşık 1000 rakımda dalgalanan Türk bayrağının yıprandığını fark etti.
Rüzgarın etkisiyle zarar gören bayrağı gören öğrenci, duruma kayıtsız kalmadı. İçinde taşıdığı vatan sevgisiyle harekete geçen Aktaş, bulunduğu yerden indirdiği eski bayrağın yerine yenisini asarak anlamlı bir davranış sergiledi. Çocuk yaşına rağmen gösterdiği bu duyarlılık hem babasını hem de çevredeki vatandaşları duygulandırdı.