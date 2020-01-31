Yırtıcı Kuşlar'a renkli gala

Margot Robbie ve Jurnee Smollett-Bell, önceki gün başrolünü oynadıkları Yırtıcı Kuşlar: Ve Muhteşem Harley Quinn (Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)
filminin Londra’da düzenlenen galasındaydı. Yapımcılığını Robbie, Sue Kroll ve Bryan Unkeless’ın üstlendiği, senaryosunu Christina Hodson’un yazdığı, 7 Şubat’ta vizyona girmesi planlanan yapımın etkinliğinde ikiliye, Rosie Perez, Mary Elizabeth Winstead ve Ella Jay Basco da eşlik etti. Kırmızı yerine salı halı kullanılan renkli galadan fotoğraflar....
31.01.2020 - 11:18| Son Güncelleme : 31.01.2020 - 11:20
Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Mary Elizabeth Winstead, Margot Robbie ve Ella Jay Brasco
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