Yiyecek değil, sigara. Her evde var, 1 lokması tütün kadar zehirli

Raporda dikkat çeken en çarpıcı nokta ise "sağlıklı görünme" vurgusu. Tıpkı 1950’li yıllarda sigara filtrelerinin "sağlıklı bir yenilik" gibi pazarlanması gibi; günümüzde "az yağlı" veya "şekersiz" etiketiyle satılan birçok ürünün, aslında halk sağlığını tehdit eden birer bağımlılık unsuru olduğu belirtiliyor.

Bu gıdalara da tıpkı sigarada olduğu gibi sıkı reklam kısıtlamaları, ağır vergiler ve uyarıcı etiketler getirilmesi gerektiği savunuluyor.