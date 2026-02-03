Yiyecek değil, sigara. Her evde var, 1 lokması tütün kadar zehirli
03.02.2026 12:16
Son Güncelleme: 03.02.2026 12:56
NTV - Haber Merkezi
Bilim insanlarından market raflarında satılan ve neredeyse her evde bulunan bazı besinler için "sigaraya benziyor" uyarısı geldi. ABD'li araştırmacılar bu gıdaların "tütün ürünlerine benzer bağımlılık yaratmak için" tasarlandığını rapor etti.
Bilim dünyasından aşırı işlenmiş gıdalar," yiyecekten çok sigaraya benziyor" benzetmesi geldi.
ABD'nin Harvard, Michigan ve Duke üniversitelerinden araştırmacıların yayınladığı rapor, aşırı işlenmiş gıdaların karanlık yüzüne ışık tuttu.
Uzmanlara göre; paketli atıştırmalıklar, gazlı içecekler ve hazır yemekler, içerdikleri kimyasallar ile tıpkı tütün ürünleri gibi bağımlılık yaratmak üzere tasarlanıyor.
BAĞIMLILIK VURGUSU
Raporda dikkat çeken en çarpıcı nokta ise "sağlıklı görünme" vurgusu. Tıpkı 1950’li yıllarda sigara filtrelerinin "sağlıklı bir yenilik" gibi pazarlanması gibi; günümüzde "az yağlı" veya "şekersiz" etiketiyle satılan birçok ürünün, aslında halk sağlığını tehdit eden birer bağımlılık unsuru olduğu belirtiliyor.
Bu gıdalara da tıpkı sigarada olduğu gibi sıkı reklam kısıtlamaları, ağır vergiler ve uyarıcı etiketler getirilmesi gerektiği savunuluyor.
OBEZİTE, KALP HASTALIĞI, DİYABET
Bilim insanları kanserden obeziteye, kalp hastalıklarından diyabete kadar pek çok kronik sorunun kaynağı olarak gösterilen ultra işlenmiş gıdalar için "tütün tarzı" sıkı bir denetim çağrısı yapıyor.
ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR NELERDİR?
Doğal halinden uzaklaştırılmış, içinde tatlandırıcı, renklendirici, koruyucu ya da aroma verici bulunan gıdalar ultra işlenmiş gıdalar olarak tanımlanıyor. İçeriği nedeniyle evde yapılması zor olan bu besinler fabrikada formüle edilmiş yiyeceklerdir. Peki, hangi gıdalar ultra işlenmiş gıdalardır?
- Gazlı içecekler, enerji içecekleri
- Paketli cipsler, krakerler
- Şekerlemeler, çikolatalar, jelibonlar
- Hazır kekler, bisküviler, gofretler
- Hazır noodle’lar, instant çorbalar
- Fast food ürünleri (hamburger, nugget, patates kızartması)
- İşlenmiş etler (sosis, salam, sucuk, nugget)
- Hazır pizzalar, donmuş hazır yemekler
- Tatlandırıcılı yoğurtlar ve sütlü tatlılar
- Kahvaltılık gevreklerin çoğu (özellikle şekerli olanlar)
- Margarinler ve aromalı sürülebilir ürünler