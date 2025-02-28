YOĞUN TEMPOLU İŞTE ÇALIŞANLAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ? Diyanet'e göre yoğun tempolu işte çalışanlar oruç tutabilir mi?

YOĞUN TEMPOLU İŞTE ÇALIŞANLAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Yoğun tempolu işte çalışanların iş şartları ağır veya tehlikeli olabilir. Bu durumda kişinin sağlık durumunu gözetmesi önemlidir. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmelere göre, susuz kalma riski yüksek ve uzun süreli fiziksel efor gerektiren işlerde çalışan kişilerin, sıvı ve mineral dengesini koruması gerekir. Güne başlamadan önce sahur yapılması, vücudun gün içinde ihtiyaç duyacağı enerjiyi toplamasına yardımcı olur. Yine de kronik rahatsızlık veya doktor tavsiyesi gibi özel durumlar söz konusuysa esneklik tanınabilir. Bu açıdan, çalışılan işin zorluk derecesiyle sağlık arasındaki dengeye dikkat edilmesi önerilir.





YOĞUN TEMPOLU İŞTE ÇALIŞANLAR ORUÇ TUTARKEN BESLENMEYİ NASIL DÜZENLEMELİ?

YOĞUN TEMPOLU İŞTE ÇALIŞANLAR ORUÇ TUTARKEN İŞ PERFORMANSINI KORUMAK İÇİN NELERE DİKKAT ETMELİ?

YOĞUN TEMPOLU İŞTE ÇALIŞANLAR ORUÇ TUTARKEN SU TÜKETİMİNDE NELERE ÖZEN GÖSTERMELİ?

Yoğun tempolu işte çalışanlar, gün boyunca enerjiyi sabit tutacak bir beslenme programına ihtiyaç duyar. Sahurda protein, kompleks karbonhidratlar ve sağlıklı yağlardan zengin bir öğün tercih edilmesi faydalı olur. Örneğin yumurta, tam tahıllı ekmek, peynir ve zeytin gibi besinler uzun süre tok kalmaya yardımcı olabilir. İftarda ise hafif bir çorbayla başlanıp, bol sebze, yeterli protein ve sağlıklı karbonhidrat içeren bir öğünle devam etmek gerekir. Hızlı tüketimden kaçınılması, yemeğin yavaşça yenmesi hazmı kolaylaştırır. Ayrıca, su tüketimi iftar ve sahur arasında dengeli şekilde dağıtılmalıdır. Maden suyu, ayran gibi içecekler de mineral desteği sağlayabilir. Bu yaklaşım, hem kan şekeri dalgalanmasını önlemeye hem de yoğun iş temposuna adapte olmaya katkı sağlar.Yoğun tempolu işte çalışanlar, iş performansının düşmemesi için öncelikle sahur öğününü atlamamalı. Yeterli sıvı alımı ve dengeli bir beslenme planı uygulanması, konsantrasyonun korunmasına katkı sağlar. Bunun yanı sıra çalışma saatleri boyunca mümkün oldukça kısa molalar vererek bedeni dinlendirmek, dikkat dağılmasını ve yorgunluğu azaltır. İş yerinde ortamın çok sıcak veya havasız olmamasına da özen gösterilmesi, oruç tutan kişinin enerjisini korumasına yardımcı olur. Gerektiğinde yöneticilerle veya iş arkadaşlarıyla konuşarak, çok ağır iş yükü gerektiren görevlerin günün daha hafif saatlerine veya iftar sonrasına planlanması düşünülebilir. Bu şekilde iş performansı korunabilir ve uzun saatler yoğun efor harcamak zorunda kalmadan oruç ibadeti yerine getirilebilir.Yoğun tempolu işte çalışanlar, gün boyu terleme ve enerji tüketimi nedeniyle su kaybına daha fazla maruz kalabilir. Bu nedenle iftar ve sahur arasında yeterli miktarda su tüketmek son derece önemlidir. Sahurda bir anda çok fazla su içmek yerine, iftardan sahura kadar belirli aralıklarla 8-10 bardak su içmek vücudun sıvı dengesini korur. Ayrıca, çay ve kahve gibi kafeinli içecekler diüretik etki gösterdiğinden, suyun vücutta tutulmasını zorlaştırabilir. Bu içeceklerin tüketimi sınırlandırılmalıdır. Maden suyu gibi içeceklerse mineral takviyesi yaparak dengeyi korumaya yardımcı olabilir. Böylece yoğun tempolu çalışma sırasında bedende oluşabilecek sıvı kaybı minimuma indirilir.