Yola sandalye fırlatan fenomen Marcella Zoia'ya ceza

Kanada'nın Toronto şehrinde oturduğu rezidansın 45. katından aşağı sandalye atan genç fenomen Marcella Zoia 2 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

İHA 23.07.2020 - 16:09

Yola sandalye fırlatan fenomen Marcella Zoia'ya ceza - 1
Kanada'nın Toronto şehrinde geçtiğimiz yılının Kasım ayında Marcella Zoia isimli genç fenomen oturduğu rezidansın 45. katından aşağı sandalye fırlatırken, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Kanada'da gündem olmuştu.
Yola sandalye fırlatan fenomen Marcella Zoia'ya ceza - 2
Söz konusu video Kanadalıların tepkisini çekerken, savrulan sandalye ise bebek arabasındaki çocuğun ve annesinin hemen yanına düştü.
Yola sandalye fırlatan fenomen Marcella Zoia'ya ceza - 3
Zoia, sosyal medya hesabına yüklediği videoyu saatler sonra silse de cezadan kaçamadı.
Yola sandalye fırlatan fenomen Marcella Zoia'ya ceza - 4
Görüntülerin yayılmasının ardından Marcella Zoia’ya dava açıldı.
Yola sandalye fırlatan fenomen Marcella Zoia'ya ceza - 5
Mahkemeye sunulan kanıtlarda genç kızın, olayın gerçekleştiği günün öncesinde sarhoş olduğu ve bu davranışı hala alkolün etkisiyle yaptığı belirtildi. Ancak bugün görülen davada mahkeme, 20 yaşındaki genç kıza 2 bin dolar (yaklaşık 14 bin TL) para cezası ve 150 saat toplum hizmeti cezası verdi.
Yola sandalye fırlatan fenomen Marcella Zoia'ya ceza - 6
Zoia ise yaşanan durumdan üzgün olduğunu, yaptığı eylemin insanları ciddi şekilde yaralayabileceğini ve davranışının sorumluluğunu üstleneceğini belirtti.

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