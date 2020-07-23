Yola sandalye fırlatan fenomen Marcella Zoia'ya ceza

Mahkemeye sunulan kanıtlarda genç kızın, olayın gerçekleştiği günün öncesinde sarhoş olduğu ve bu davranışı hala alkolün etkisiyle yaptığı belirtildi. Ancak bugün görülen davada mahkeme, 20 yaşındaki genç kıza 2 bin dolar (yaklaşık 14 bin TL) para cezası ve 150 saat toplum hizmeti cezası verdi.