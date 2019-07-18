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Yolanthe Cabau: İstanbul’da kabusu yaşadım

Hollandalı yıldız Wesley Sneijder’in eşi Yolanthe Cabau, "İstanbul'daki paparazziler yüzünden resmen kabusu yaşadım" dedi.

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    Galatasaraylı eski yıldız Wesley Sneijder'in boşanmak üzere olduğu eşi Yolanthe Cabau Grazia dergisine röportaj verdi.


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    Daha önce, “İstanbul'dan ayrılırsak ağlarım” diyen Cabau, şimdi ise İstanbul’da kabusu yaşadığını ifade etti.


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    Cabau, verdiği röportajda,"İstanbul'daki paparazziler yüzünden resmen kabusu yaşadım" diye konuştu.


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    Sneijder ise geçtiğimiz günlerde eşine 15 milyon euro ödeyeceği iddiaları hakkında Hollanda basınında yer alan ve Türk medyasının da kullandığı haberler hakkında açıklama yapmıştı.


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    Ünlü yıldız "Yolanthe'nin maddi olarak bana ihtiyacı yok. Türk basını, Yolanthe'nin benden 19 milyon euro istediğini ve benim ona 15 verdiğimi yazdı! Beyler, giderek çılgınlaşıyorsunuz" diyerek iddiaları yalanlamıştı.
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