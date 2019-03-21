Yolanthe Cabau'dan Wesley Sneijder'a barışma şartı

Evliliklerinde kriz yaşayan ve boşanma aşamasına gelen Yolanthe Cabau ile Wesley Sneijder çiftinden ünlü model eşine şartlı barışma isteği geldi. Cabau, sosyal medyadan "Birden fazla kez batırdım" diyerek süreç hakkında açıklama yapan ünlü futbolcudan öfke kontrolü için destek almasını istedi.
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Futbol kariyerine Katar'ın Al Gharafa takımında devam eden Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau evliliklerinde kriz yaşıyor.
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Sneijder ve eşi Cabau, bu ay başında dokuz yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.
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Daha sonra Cabau, Sneijder'in eğer kliniğe yatıp tedavi olursa, eşiyle kaldıkları yerden yoluna devam edebileceğini ifade etti.
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Evliliğini kurtarmak ve kendisini affettirmek için harekete geçen Sneijder, öfke kontrolünü yenmek için kliniğe yatacak.
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NE OLMUŞTU?
Boşanma kararı aldıkları açıklanan ikili için Hollanda basını, ayrılığın ihanet, şiddet ve baskı gibi birçok nedenden dolayı bittiğini yazmıştı.
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Ünlü futbolcu, sosyal medya hesabından eşi Yolanthe Cabau ve oğlu Xess Xava'nın fotoğrafını paylaşıp, "Batırdım! Birden fazla kez batırdım. Gizliliğe saygı için söylüyorum. Henüz ayrılmadık" notunu düşmüştü.