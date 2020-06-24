Yolsuzlukla suçlanan Juan Carlos'un maaşı kesildi

İspanya'da art arda yolsuzluk skandallarıyla güven ve imaj kaybı yaşayan Kraliyet ailesinde yolsuzlukla suçlanan eski Kral Juan Carlos'un devlet bütçesinden aldığı maaş kesildi.

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24.06.2020 - 09:49

Yolsuzluk kriziyle gündemde olan İspanya Kraliyet ailesi, 2019 ve 2020 ilk çeyreğine ait gelir ve gider hesaplarını kamuoyuyla paylaştı.







Kral 6. Felipe'nin, babası Juan Carlos ile ilgili 15 Mart'ta aldığı reddi miras ve maaş kesintisi kararının hemen uygulamaya geçtiği ve emerit Kral'ın yıl sonuna kadar alması gereken 161 bin 36 avroluk maaşın kaldırıldığı bildirildi.







Tahtını 2014'te oğlu 6. Felipe'ye bırakan 82 yaşındaki Juan Carlos kral unvanını korumaya devam ediyor. Kral bu zamana kadar devlet bütçesinden yıllık 198 bin 845 avro maaş alıyordu.







Son yıllarda yolsuzluk iddialarıyla sarsılan İspanya'da kraliyet ailesinde, Kral 6. Felipe'nin eniştesi İnaki Urdangarin, vergi kaçırmak ve mali usulsüzlük suçlamalarıyla görülen davada 2018'de 5 yıl 10 ay hapis cezası alarak cezaevine girmişti.

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