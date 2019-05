"Yolun sonuna geldik" (Söz oyuncularından veda mesajları)

3

İlayda Ildır



"İlk ve en özeli... Koca bir okul bitti. Çok şey öğrendim. Çok güzel insanlar tanıdım. Çok dersler aldım. Teşekkür ederim SÖZ. Nazlı için teşekkür ederim. Bu güzel hikaye için teşekkür ederim. Yaşattığın güzel duygular için teşekkür ederim. Bir çok hikaye yaşatıp hissettirdiğin için teşekkür ederim. Bana ve hayatıma kattığın insanlar için teşekkür ederim.

Her şey için... Ve tabi ki bizi izleyen seven ve hiç yalnız bırakmayan kocaman söz ailesine teşekkürler sevginizi ve desteğinizi hep hissettim.

Söz bitti ama geriye çok özel şeyler bıraktı. Çok özel insanlar, duygular, anlar, tecrübeler, dersler bıraktı hayatımda. Bir de Nazlıyı...

Nazlı, her halini çok özlicem .

Biz kocaman bi ekibiz ve aileyiz. Her birinizin yeri bende hep ayrı olacak.

O zaman bu akşam hep birlikte son kez söz diyelim"