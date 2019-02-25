Yönetmen Alfonso Cuaron’un Oscar başarısı Meksikalıları sevindirdi
ntv.com.tr
Roma filminin 91. Oscar Ödülleri’nde (Oscar 2019) Yabancı Dilde En İyi Film, En İyi Görüntü Yönetimi ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazanması, yönetmen Alfonso Cuaron’un üşkesi Meksika'da büyük sevinç yarattı. Meksikalılar, sokaklarda bir araya gelerek Oscar törenini izledi.
-
191. Oscar Ödülleri’ne (Oscar 2019) 10 dalda aday olan Roma filmi, Yabancı Dilde En İyi Film, En İyi Görüntü Yönetimi ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazandı.
-
2
Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron, ödüllerin almak üzere üç kez sahneye çıktı.
-
3
Cuaron’un Oscar’daki başarısı, ülkesi Meksika’da büyük sevinç yarattı.
-
4
Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen 91. Oscar Ödül Töreni’ni Meksikalılar açık hacada bir araya gelerek topluca seyretti.
-
5
Oscar’ın en büyük ödüllerinden olan En İyi Yönetmen ödülünün açıklanmasını heyecanla bekleyen Meksikalıların Alfonso Cuaron adını duymasıyla sevinci katlandı.