Yönetmen Spike Lee 28 yıl sonra New York Knicks maçına gitmiyor (NBA'e damga vuran tartışma)

Sosyal medyada yayılan bir video sayesinde, 28 yıldır York Knicks'in sezonluk bilet sahibi olan efsanevi film yapımcısı Spike Lee'nin yanlış girişi kullandığı için Madison Square Garden'da güvenlik görevlileriyle tartıştığı ortaya çıktı. Görüntülerde gerilimin artmasından sonra iki oscar adaylığı bulunan ünlü film yapımcısının, "Beni de Charles Oakley gibi tutuklayın” diye bağırması dikkat çektib.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada Spike Lee’nin salona girmek için personel girişini kullandığı ve güvenlik görevlileri tarafından dışarıya çıkarılarak VIP’den salona girişinin sağlanmaya çalıştığı bildirildi. Ancak personel girişinden salona girerken biletini okutan Spike Lee, aynı biletle giriş yapamayacağını düşündüğü için bunu reddettiği belirtildi.

Bunun üzerine sosyal medyadan bir açıklama yapan New York Knicks, “Spike Lee’den defalarca personel girişimizi kullanmamasını istemiş olmamızın onu mağdur durumuna getirmesi gerçekten komik. Spike, drama yaratmak için gerçek olmayan şeyler söylüyor. Diğer ünlü misafirlerimiz gibi Spike da VIP girişini kullandığı sürece Madison Square Garden’a gelmekte özgür. Dün akşam Jim ve Spike konuşup bu konu üzerine el sıkıştılar” ifadelerine yer verildi. Yapılan paylaşımda personel girişinin ve Dolan ile Lee’nin el sıkışırken çekilmiş fotoğraflarına da yer verildi.