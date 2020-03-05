Yönetmen Spike Lee 28 yıl sonra New York Knicks maçına gitmiyor (NBA'e damga vuran tartışma)

05.03.2020 - 07:07
Sosyal medyada yayılan bir video sayesinde, 28 yıldır York Knicks'in sezonluk bilet sahibi olan efsanevi film yapımcısı Spike Lee'nin yanlış girişi kullandığı için Madison Square Garden'da güvenlik görevlileriyle tartıştığı ortaya çıktı. Görüntülerde gerilimin artmasından sonra iki oscar adaylığı bulunan ünlü film yapımcısının, "Beni de Charles Oakley gibi tutuklayın” diye bağırması dikkat çektib.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada Spike Lee’nin salona girmek için personel girişini kullandığı ve güvenlik görevlileri tarafından dışarıya çıkarılarak VIP’den salona girişinin sağlanmaya çalıştığı bildirildi. Ancak personel girişinden salona girerken biletini okutan Spike Lee, aynı biletle giriş yapamayacağını düşündüğü için bunu reddettiği belirtildi.
New York Knicks’in yalan söylediğini iddia eden Spike Lee New York Times'tan Sopan Deb'e yaptığı açıklamada takımın sahibi James Dolan tarafından taciz edildiğini ve bunun nedenini bilmediğini söyledi.
Karşılaşma günü güvenliğin, bileti önceden taranmasına rağmen kendisini dışarı çıkmaya ve başka bir yol bulmaya zorladığını iddia eden Lee "Sonunda vazgeçtikler ve bana koltuğuma kadar eşlik ettikler" dedi.
Knicks'in kendisinin Dolan'la el sıkışırken çekilmiş olan fotoğrafının düzmece olduğunu belirten Lee, "Elini sıkmadım. Hatta, bana geldiğinde, hemen ona davranmadım. Kollarım kavuşmuş biçimde oturuyordum. O benimle konuşmak istedi" dedi.
28 yıldır takımının maçlarını takip ettiğini söyleyen Spike Lee bu sezonun kalanı için sahip olduğu biletlerinden vazgeçtiğini açıkladı.