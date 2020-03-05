Yönetmen Spike Lee 28 yıl sonra New York Knicks maçına gitmiyor (NBA'e damga vuran tartışma)

Fanatik bir New York Knicks taraftarı olan yönetmen ve oyuncu Spike Lee'nin son gittiği NBA maçında yanlış girişi kullandığı için tutuklanmanın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı. Konunun tatlıya bağlandığını söyleyen New York Knicks’in sahibi James Dolan’ı yalanlayan Emmy Ödüllü oyuncu, 28 yıldır maçlarına gittiği takımının bu sezonki karşılaşmalarını tatip etmeyeceğini açıkladı.

05.03.2020 - 07:07

Sosyal medyada yayılan bir video sayesinde, 28 yıldır York Knicks'in sezonluk bilet sahibi olan  efsanevi film yapımcısı Spike Lee'nin yanlış girişi kullandığı için Madison Square Garden'da güvenlik görevlileriyle tartıştığı ortaya çıktı. Görüntülerde gerilimin artmasından sonra iki oscar adaylığı bulunan ünlü film yapımcısının, "Beni de Charles Oakley gibi tutuklayın” diye bağırması dikkat çektib. 

Konuyla ilgili yapılan açıklamada Spike Lee’nin salona girmek için personel girişini kullandığı ve güvenlik görevlileri tarafından dışarıya çıkarılarak VIP’den salona girişinin sağlanmaya çalıştığı bildirildi. Ancak personel girişinden salona girerken biletini okutan Spike Lee, aynı biletle giriş yapamayacağını düşündüğü için bunu reddettiği belirtildi. 

Bunun üzerine sosyal medyadan bir açıklama yapan New York Knicks, “Spike Lee’den defalarca personel girişimizi kullanmamasını istemiş olmamızın onu mağdur durumuna getirmesi gerçekten komik. Spike, drama yaratmak için gerçek olmayan şeyler söylüyor. Diğer ünlü misafirlerimiz gibi Spike da VIP girişini kullandığı sürece Madison Square Garden’a gelmekte özgür. Dün akşam Jim ve Spike konuşup bu konu üzerine el sıkıştılar” ifadelerine yer verildi. Yapılan paylaşımda personel girişinin ve Dolan ile Lee’nin el sıkışırken çekilmiş fotoğraflarına da yer verildi.

New York Knicks’in yalan söylediğini iddia eden Spike Lee New York Times'tan Sopan Deb'e yaptığı açıklamada takımın sahibi James Dolan tarafından taciz edildiğini ve bunun nedenini bilmediğini söyledi.

Karşılaşma günü güvenliğin, bileti önceden taranmasına rağmen kendisini dışarı çıkmaya ve başka bir yol bulmaya zorladığını iddia eden Lee "Sonunda vazgeçtikler ve bana koltuğuma kadar eşlik ettikler" dedi. 

Knicks'in kendisinin Dolan'la el sıkışırken çekilmiş olan fotoğrafının düzmece olduğunu belirten Lee, "Elini sıkmadım. Hatta, bana geldiğinde, hemen ona davranmadım. Kollarım kavuşmuş biçimde oturuyordum. O benimle konuşmak istedi" dedi. 

28 yıldır takımının maçlarını takip ettiğini söyleyen Spike Lee bu sezonun kalanı için sahip olduğu biletlerinden vazgeçtiğini açıkladı. 

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