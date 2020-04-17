York Düşesi Sarah Ferguson temizlik yaparken görüntülendi

Corona virüs karantinası birçok kişinin hayatını değiştirdi. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmayan ünlüler hatta düşes unvanı taşıyanlar da buna dahil. York Düşesi unvanını koruyan Sarah Ferguson bulaşık yıkayıp temizlik yaparken görüntülendi.

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17.04.2020 - 10:32





1986 ile 1996 arasında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ortanca oğlu Andrew ile evli olan ve boşanmasına rağmen York Düşesi unvanını koruyan Sarah Ferguson 'ın hayatı da corona virüs karantinası sırasında değişti.

Basının Fergie diye isimlendirdiği Ferguson, evinde bulaşık yıkayıp yerleri sildi. O anları da asistanı Antonia Marshall görüntüleyip sosyal medya sayfasında paylaştı.

Fergie'nin üzerinde günlük ve özensiz kıyafetler olduğu, saçlarını da kendi haline bıraktığı dikkatlerden kaçmadı.

Düşes, bir yandan büyük bir dikkatle işlerini yaparken arada da asistanına poz verdi.





Prens Andrew ile evliliğinden iki kızı bulunan Ferguson, boşanmış olmasına rağmen Kraliçe'nin izniyle unvanını hala taşıyor.

Sarah Ferguson sosyal izolasyon sürecinde YouTube'da çocuklar için kitap okuyor.