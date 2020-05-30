YouTuber çifte tepki: Çocuğunuzu popüler olmak için kullandınız

Çin'den evlat edindikleri otizmli bir çocukla yaşamlarını belgeleyen ve bu yolla sponsorluk anlaşmaları yapan Amerikalı çift, çocuğu başka bir aileye verdiklerini açıklayınca büyük tepkiyle karşılaştı.

Abone ol Paylaş







30.05.2020 - 07:47

Ohio eyaletinde yaşayan Myka Stauffer ve eşi James Stauffer, 3 yıl önce Çin'den evlat edindikleri ve Huxley adını verdikleri bebeklerinin viedolarını paylaşmaya başladı. YouTube'da popüler olan çift, 2017'den bu yana sponsorluk anlaşmaları yaptı ve videolardan para kazandı.

Ancak YouTuber çiftin bazı takipçilerinin çocuğun uzun süredir videolarda görülmediğini fark etmesi sonrası olanlar oldu.





Stauffer Ailesi, 26 Mayıs'ta yayınladığı "Ailemiz hakkında güncelleme" adlı videoda Huxley'i sağlığı için kalıcı olarak başka bir aileye vermek zorunda kaldıklarını anlattı.

Bazıları kararı anlayabildiklerini söylerken, çok sayıda kişi, çifti YouTube kariyeri yapabilmek için Huxley'den faydalanmakla suçladı.





Kanalın birçok takipçisi, çiftin çocuğu evlatlık edinerek YouTube'da popülarite kazandığını, ve bu yolla sponsorluk anlaşmaları yaptıklarını ileri sürerek tepki gösterdi.