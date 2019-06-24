Youtuber Enes Batur'dan evlilik açıklaması

Youtube videolarıyla adını geniş bir kitleye duyuran Enes Batur’dan evlilik açıklaması geldi. Geçen ay Damla Aslanalp ile düğün fotoğraflarını paylaşan Batur gerçeği Instagram hesabından itiraf etti.
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Youtuber Enes Batur, geçen ay Damla Aslanalp ile evlendiğini açıklayıp düğün fotoğraflarını paylaştı ancak kimse ona inanmadı.
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Takipçileri başta olmak üzere pek kişi evliliğin gerçek olmadığını, yeni çıkan Enes Batur Gerçek Kahraman filminin reklam çalışması olduğunu öne sürdü.
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İddialar doğru çıktı ve Batur, bir video yayınlayarak evlenmediğini açıkladı.
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ENES BATUR: “ŞAKA YAPTIM, ÖZÜR DİLERİM”
Takipçilerini kandırmaya çalışan Enes Batur “Şu ana kadar evlendiğimize hala, ciddi ciddi inanan varsa onlardan özür diliyorum. Fakat siz bana evlen evlen diye baskı yaptınız. Yaptığım sadece küçük bir şakaydı” dedi.
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BİR ÇOK SEVENİ TEPKİ GÖSTERDİ
Enes Batur’un yaptığı bu açıklamanın ardından bir çok hayranı Enes Batur’a büyük tepki gösterdi.