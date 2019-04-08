Youtuber Sarah Stevenson doğum anını paylaştı, izlenme rekoru kırdı
Avustralya'da yaşayan 26 yaşındaki Sarah Stevenson, 30 saatlik ilk doğum macerasını anbean görüntülediği videosunu YouTube kanalında milyonlarca insanla paylaştı.
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1Avustralya'da yaşam koçluğu ve fitness eğitmenliği yapan Sarah Stevenson'un milyonlarca hayranı var.
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2Hamile olduğunu öğrendikten sonra takipçilerine doğum anlarını YouTube hesabında yayınlayağını söyleyen kadın dediğini yaptı.
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3Ve duygusal doğum videosu 1,8 milyon kişi tarafından izlendi.
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Kasılma ve doğum anlarını canlı yayınlayan 26 yaşındaki kadın milyonlarca abonesi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
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5Genç kadın 30 saat süren sancı sürecinin sonunda ise soluğu hastanede aldı ve bebeğini epidural yöntemle dünyaya getirdi.
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6İşte Youtuber Sarah Stevenson'ın doğumuna binlerce insanın şahit olduğu minik bebeği...