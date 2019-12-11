YouTuber’a vergi kıskacı

Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı Said Ercan, Türkiye’de bundan önce pek çok YouTuber’ın serbest yani ‘freelance’ çalışma yolunu seçtiğini ancak bu yasadan sonra hepsinin şirket kurarak mali müşavire bağlı çalışmak zorunda kalacağını kaydederek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Viral reklam yöntemi çok kullanılıyordu. Bir videoda ayrıntı olarak paylaşılan bir şeyin reklam olup olmadığını anlamak zor oluyordu. Yeni dönemde bu da ortaya çıkacak. Viral reklamlar, reklam olduğunu hissettirmeden doğal olarak yapılan reklam türü. Kayıtdışı da böylece önlenmiş olacak.



