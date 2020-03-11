YouTuber'lar Prens Harry'yi trolledi

Kraliyet ailesinden ayrılık kararıyla gündemden düşmeyen Prens Harry ile Meghan Markle ikilisinden Harry'yi İki Rus YouTuber işletti. Kendilerini iklim aktivisti Greta Thunberg ve babası olarak tanınan iki Rus Youber Prens Harry'nin sesini kaydetti.

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11.03.2020 - 14:36

Kendilerini iklim aktivisti Greta Thunberg ve babası olarak tanınan iki Rus YouTuber, Prens Harry'yi kandırdı.







Eşi Meghan Markle ile birlikte son kraliyet görevlerini yapmak üzere Londra'ya dönen Prens Harry, iki Rus YouTuber'in oyununa geldi.







Genç iklim aktivisti Greta Thunberg ve babası olduklarını iddia eden Vladimir 'Vovan' Kuznetsov ve Alexei 'Lexus' Stolyarov, Prens Harry'yi konuşturdu ve sözlerini de kaydetti.







Konuşma sırasında aileden ayrılığıyla ilgili duygu ve düşüncelerini dile getiren ve Thunberg ile babasıyla konuştuğunu sanan Harry, "Biz ailenin çouğu üyesinden tamamen farklıyız. Aile üyelerinin çoğuyla tamamen ayrıldığını" ifadelerini kullandı.





The Sun'ın haberine göre; Prens Harry, aileden ayrılık kararı almanın kendisi için ne kadar zor olduğunu da anlattı. Prens bu konuda "Ama bazen doğru karar, kolay karar olmayabiliyor" diye konuştu.

En büyük hedefinin karısı ve oğlunu korumak olduğunu belirten Prens Harry, bu ayrılıktan sonra hayatın daha kolaylaştığını belirtti. İki Rus YouTuber, daha önce ünlü müzisyen Elton John ile politikacı Bernie Sanders'ı da trollemişti.